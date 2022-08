Investigadores españoles descifran el genoma la medusa inmortal capaz de revertir su ciclo vital

Una medusa es capaz de evitar su muerte. Es un ejemplar de apenas unos milímetros capaz de revertir su ciclo vital, mientras el resto de seres vivos avanzan en un proceso de envejecimiento celular y tisular que culmina con la muerte. Esta medusa 'inmortal', la Turritopsis dohrnii es capaz de extender su longevidad hasta el punto de evitar su muerte.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha descifrado el genoma de esta medusa e identificar sus genes y variantes diferenciales. Esto puede suponer un avance enorme para encontrar mejores respuestas a las enfermedades asociadas al envejecimiento.

Según el director del estudio y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Carlos López-Otrín, este trabajo "no persigue la búsqueda de estrategias para lograr los sueños de inmortalidad humana que algunos anuncian, sino entender las claves y los límites de la fascinante plasticidad celular que permite que algunos organismos sean capaces de viajar atrás en el tiempo".

Estos genes están asociados con la replicación y la reparación del ADN, el mantenimiento de los telómeros, la renovación de la población de células madre, la comunicación intercelular y la reducción del ambiente celular oxidativo y afectan a procesos que en humanos se han asociado con la longevidad y el envejecimiento saludable. A través de todo ello se crea unos mecanismos que "actuarían de forma sinérgica como un todo orquestando así el proceso para asegurar el éxito de rejuvenecimiento de la medusa".

El estudio se ha publicado en la revista americana Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) y financiado por la UE y el Ministerio de Ciencia e Innovación, han participado investigadores del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias y del Observatorio Marino de Asturias.