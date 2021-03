Instagram prohibirá que los usuarios adultos escriban a menores de edad si no les siguen

El aumento del uso de las redes sociales por parte de los menores de edad también ha acrecentado la preocupación de los padres, especialmente frente al contacto con adultos desconocidos. Aunque en España es necesario tener, como mínimo, 14 años para registrarse en una red social, son muchos los que mienten a la hora de suscribirse a estas plataformas online. Para hacer frente a este desasosiego, Instagram ha incorporado una serie de funcionalidades nuevas que permitirán proteger a los más jóvenes en Internet.

Restricción de mensajes entre menores y adultos si estos no les siguen

Entre estas nuevas competencias, destaca la restricción de mensajes directos entre adolescentes menores y adultos, que evitará la recepción de mensajes por parte de los más jóvenes si estos no siguen a la persona en cuestión. De esta manera, prohibirán que aquellos adultos desconocidos que no pertenezcan a un círculo cercano, ya sea amigos o familia, puedan entrar en contacto con el menor. De hecho, en caso de que intenten establecer contacto, se le señalará al usuario que no puede enviar el mensaje directo si esa persona no le sigue.

Para intentar mejorar esta tecnología y evitar que las edades falsas de un perfil puedan eludir los controles, Instagram también ha anunciado que implementará tecnología de aprendizaje automático, 'machine learning', para determinar la edad real del usuario.

Dificultar que los adultos puedan seguir a menores

Además, la red social analizará cómo dificultar que, aquellos adultos que hayan mostrado un comportamiento sospechoso en redes sociales, puedan, no solo interactuar con los adolescentes, sino incluso restringir que puedan ver las cuentas de los menores. Para ello, se plantean la idea de evitar que puedan ver sus cuentas en el apartado de 'Usuarios sugeridos' o incluso su propio contenido en el apartado de 'Reels' o 'Explorar'. También sugieren la posibilidad de ocultar sus comentarios en las publicaciones de los adolescentes, aunque de momento no se ha implantado ninguna de estas medidas.

Animar a que los adolescentes hagan sus cuentas privadas

Instagram también ha añadido una función que invitará a los usuarios menores a elegir entre una cuenta privada frente a una pública y les informarán de la protección que esto les supone, cosa que ya hizo la plataforma TikTok en su momento, en la que abundan contenidos por y para jóvenes.

Sin embargo, la red social no obligará a que ninguno de sus usuarios tenga que escoger esta opción por defecto, sino que los menores de 18 años podrán seguir optando por una cuenta pública si así lo deciden, aunque seguirán recibiendo recordatorios más adelante.

Detectar la edad real mediante aprendizaje automático

Como hemos mencionado anteriormente, Instagram también cuidará las mentiras a la hora de registrarse en la plataforma con una edad diferente a la real de cada usuario. Con esta intención, tratarán de desarrollar una nueva tecnología que permita detectar la edad real de cada persona y así prevalecer la seguridad de los adolescentes. Esta tecnología, basada en aprendizaje automático, aún está en desarrollo, aunque tratarán de incorporarla lo antes posible para proteger a los más jóvenes.