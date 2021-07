Google publica lo más buscado en España en 2021 y no hay rastro del coronavirus

El 2020 ha sido un año difícil de digerir. La pandemia de Covid-19 cambió los planes que teníamos y nos hizo resguardarnos en casa mientras los sanitarios daban el 100% y más por salir de esta. Y parece que poco a poco se va viendo la luz al final del túnel, o eso piensa Google.

El archiconocido motor de búsqueda publica cada diciembre una lista con las pesquisas de los españoles durante el año. La palabra más buscada del 2020 en el mundo y en España no fue otra que ‘coronavirus’. La lista, que suele estar dividida en categorías, reflejaba la preocupación de la población ante la situación sanitaria. En los ‘¿cómo..?’ podemos encontrar búsquedas muy relacionadas con la pandemia como ‘¿cómo hacer una mascarilla de tela?’ o ‘¿cómo se contagia el coronavirus?’. En la cuarentena, muchas personas sacaron a relucir su faceta de chef y por eso muchos ‘googlearon’ “¿cómo hacer pan casero?”.

En los ‘¿por qué..?’, observamos que la mayoría de españoles se hizo frecuentemente una pregunta: “¿por qué se llama coronavirus?”. También podemos ver la pregunta “¿por qué compra la gente papel higiénico?”, referida a las compras masivas que hizo la población de papel higiénico y que se convirtieron en todo un meme.

Sin embargo, este año las tornas han cambiado y el navegador se ha atrevido a lanzar su peculiar informe de manera reducida, adelantándonos así que es lo que estamos buscando este año y comprobar así como están cambiando los intereses de la población en esta nueva normalidad.

[[H3:Top búsquedas ‘¿Cómo…?’]]

De búsquedas sobre el nombre del Covid-19 hemos pasado a búsquedas sobre el fútbol. En la primera posición como lo más buscado tenemos “¿cómo va el Real Madrid?. Otras búsquedas son: “¿Cómo va el Barcelona?”, “¿Cómo va el Atlético de Madrid?”, “¿Cómo va el Betis?” o “¿Cómo va el Sevilla?”. Los españoles también se han visto interesados por la economía después del declive económico derivado de la crisis sanitaria y han hecho al buscador algunas preguntas sobre bolsa: “¿cómo va el IBEX 35?” o “¿Cómo están las acciones del Santander?”.

[[H3:Top búsquedas ‘¿Qué…?’]]

Esta categoría de la lista deja claro que todavía algunos no sabemos en qué día vivimos, y por eso “¿Qué día es hoy?” es la pregunta más buscada. La única cuestión referente al coronavirus es la número diez: “¿Qué vacuna me toca?”. Este año, en Colombia sucedieron una serie de protestas ante una nueva reforma tributaria. Muchos españoles se preocuparon por el tema y buscaron “¿Qué está pasando en Colombia?”. Si algo se nos da bien en España es el deporte y Rafael Nadal es uno de nuestros grandes referentes. La gente no ha querido perder sus partidos y le ha preguntado a Google “a qué hora jugaba”. Siempre hay alguna búsqueda curiosa, como “¿Qué dinosaurio tiene 500 dientes?”.

[[H3:Top búsquedas ‘¿Por qué…?’]]

El ser humano está haciéndose preguntas continuamente. En estos últimos meses, los españoles han querido mejorar su gramática conociendo la diferencia entre “por qué y porque”. Esta categoría tiene las búsquedas más cómicas, entre las que encontramos “¿Por qué las cebras no tienen úlceras?”. Cuando padecemos algún síntoma, recurrimos a Google para saber qué nos pasa y por eso encontramos preguntas como “¿Por qué me duelen las piernas por dentro?”, “¿Por qué pitan los oídos?” o “¿Por qué lloro todo el rato?”. Vivir una pandemia no es algo fácil, y esta nos ha demostrado que la salud debe ser algo primordial.

[[H3:Top búsquedas ‘¿Cuándo…?’]]

El fútbol vuelve a ser el protagonista en esta lista y es que 6 de las 10 preguntas son sobre cuándo juegaba algún equipo o nuestra selección. Otras cuestiones que les interesaron a los españoles fueron “¿Cuándo es el Día de la madre?”, “¿Cuándo es Semana Santa?” o “¿Cuándo cambian la hora?”. Atrás quedaron las búsquedas de “¿Cuándo se acaba el estado de alarma?” o “¿Cuándo se cobra el ERTE?” que tanto preocupaban a los ciudadanos en 2020.