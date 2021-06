Un fallo en el servidor Fastly provoca una caída mundial de Internet afectando a numerosas páginas web

Un fallo global en el servidor Fastly está afectando a numerosas paginas de Internet, entre ellas, Onda Cero o Europa FM. Pero otras como The New York Times, Twitch, Financial Times o Reddit permanecen también han experimentado fallos y han estado sin servicio.

Al intentar acceder a estos sitios web, los servidores devuelven un mensaje de error 503 Service Unavailable, algo que ha dejado sin acceso a los usuarios. El problema se ha empezado a detectar al mediodía, hora española.

El fallo ha sido intermitente, puesto que muchas páginas han seguido funcionando pero con fallos, como en el caso de Twitter con los emojis o las imágenes. La explicación a lo sucedido parece estar en el servidor Fastly (CDN, en sus siglas en inglés), que antes de las 12 del mediodía ha anunciado que investigaba un “impacto potencial en sus servicios de distribución de contenidos".

Poco después de registrarse los primeros fallos, la propia empresa de CDN ha publicado un comunicado en el que han reconocido que ha surgido "un problema de red" procedente de su servicio y que irán informando en su página web de las pruebas que se lleven a cabo para arreglar la situación.

¿Qué es Fastly?

Es una red de distribución de contenidos (CDN por sus siglas en inglés: contente delivery nertwork) es una red superpuesta de computadoras que contienen copias de datos, colocados en varios puntos de una red con el fin de maximizar el ancho de banda para el acceso a los datos de clientes por la red.

Caída en webs de información y de servicios

El portal Downdetector, que informa de cortes en servicios digitales y redes sociales como Amazon y Twitch, además de numerosos medios de comunicación, también ha apuntado que el problema podría haberse originado en el proveedor americano de servicios de computación Fastly.

Los servicios informáticos de Atresmedia han advertido que ha estado funcionando de forma intermitente. Además de Onda Cero, laSexta o Europa FM, estas son algunas de las compañías más importantes que se están viendo afectadas por este fallo: junto a Twitch o Reddit se encuentran Amazon, Stackoverflow, Paypal, BBC, The New York Times, The Guardian, Movistar, Paypal, Spotify, Google, Vodafone, Orange, Caixabank, Pinterest, Tidal o Instagram, entre otras.