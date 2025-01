El congreso de Estados Unidos prohíbe a sus empleados usar 'DeepSeek'

El Congreso de los Estados Unidos de América ha prohibido que sus empleados usen el modelo de IA chino DeepSeek. El motivo es que la aplicación se encuentra en periodo de revisión para comprobar que es un modelo seguro, no accede a datos comprometedores ni infecta los dispositivos empleados, según ha contado Axios.

Desde que la IA salió al mercado en Estados Unidos ha generado un revuelo mundial. Primero por el tiempo de desarrollo y lo económico que salió desarrollar el modelo, habiéndolo hecho en tan sólo 6 meses y con algo más de 5 millones de dólares como presupuesto. Su presentación al mundo también tuvo como consecuencia que empresas como Nvidia o Microsoft experimentasen pérdidas millonarias por el desplome sus acciones en bolsa. Además, después de la valoración positiva que hizo Sam Altman, propietario de OpenAI, del modelo, la empresa norteamericana junto con otras tecnológicas acusaron a DeepSeek de robarle datos para favorecer en su aprendizaje.

Para mitigar riesgos, se prohíbe a los empleados instalar DeepSeek en cualquier teléfono, computadora o tableta oficial

Hasta que la cámara no verifique que DeepSeek cumple con la normativa y la ley estadounidense, así como que no sustrae datos ni favorece la infección de dispositivos por parte de virus, el modelo chino no podrá ser usado por ninguno de los empleados. Cabe recordar también que al Congreso de Estados Unidos le está costando en exceso legislar con respecto a la inteligencia artificial. De hecho, la propia ChatGPT, obra de la empresa estadounidense OpenAI, también fue bloqueada en el congreso en 2023 mientras se verificaba su seguridad.

Todo además al poco tiempo de que la empresa china limitase el registro en varios lugares del mundo después de que su sistema fuera víctima de ciberataques.

DeepSeek no sólo se bloquea en Estados Unidos

El modelo de 'chatbot' chino no sólo ha puesto en alerta a Estados Unidos, ya que Italia ha prohibido su uso y sus descargas hasta que la empresa china encargada del modelo les de una respuesta convincente en cuanto a los datos que necesita para entrenar a la IA. El Garante para la Protección de los Datos Personales de Italia solicitó a las empresas responsables de DeepSeek la necesidad de que les facilitasen la forma y los datos que empleaban en el entrenamiento del modelo, generando una respuesta insuficiente para las autoridades italianas.

Por este motivo, hasta que los responsables de DeepSeek manden las respuestas solicitadas por las autoridades italianas, el 'chatbot' dejará de estar disponible en el país transalpino.