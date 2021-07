Así es Arnau París, el ganador de Masterchef 9

Tras una final muy reñida entre 4 adversarios, Arnau se ha acabado alzando como ganador de la novena edición de Masterchef tras arrasar con su menú. "Que todo el mundo persiga sus sueños, tan solo tienes que luchar por ello", ha manifestado.

Acompañado de sus padres y su novia, Arnau recordó que es como es gracias a ellos entre lágrimas. Además, el resto de exconcursantes acudieron a la prueba final para arroparles y desear a los dos duelistas la mejor suerte. Se ha llevado el gran premio tras vencer a Meri, la segunda finalista-

Ha preparado un menú de 3 platos: "Campo", una coca de recapte con crema de pimiento y caballa marinada, "Bosque", un mar y montaña con carpaccio de carabinero y pichón a dos cocciones, y "Luna", una crema catalana especiada con crumble y helado de Moscatel. El famoso chef, Daviz Muñoz, fue el juez invitado a la velada.

La historia de Arnau

El barcelonés comenzó a destacar durante la selección, en la que dejó claro que tenía 8 apellidos catalanes: Arnau París Masip Tarrès Olivet Abelló Marçà Olivet.

Arnau, de 32 años, se dedica a la venta de grifería y durante todo el concurso no ha dudado en mostrar su talento de persuasión. Incluso con los platos que no le salían de la mejor forma, el catalán era capaz de presentarlos de unas maneras increíbles que no dejaban indiferentes a ningún miembro del jurado.

Sin embargo, el vencedor no ha dejado de trabajar durante toda su vida: Comenzó como ayudante de fontanero y también se ha dedicado al mundo financiero. Actualmente, vive con su pareja, algo que ha repetido varias veces en el concurso, mientras intentaban emparejarse con alguna de sus rivales.

Arnau ha sido un concursante muy fuerte, con mucha personalidad, un estilo cómico pero decidido y con mucha confianza en sí mismo, sin embargo, se ha encontrado en algunas ocasiones con problemas para emplatar.

Como vencedor, Arnau se ha llevado a su casa el título de Masterchef España, un premio de 100.000 euros, así como la posibilidad de publicar un libro de recetas.