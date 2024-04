Unos 700 investigadores científicos en universidades españoles dicen sentirse ninguneados por el Gobierno. Investigadores españoles y extranjeros que vinieron a España en 2021 de la mano del programa de atracción de talento 'María Zambrano', sufragado con fondos europeos, y que ahora no ven planes para consolidar sus puestos.

Dicen que esos fondos europeos se han "vampirizado" y reclaman reunirse con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para buscar soluciones, según informa EL PAIS.

Aunque en el anuncio no había un compromiso por escrito de estabilización tras el final del contrato (de uno, dos o tres años), a juzgar por las intenciones expresadas por el ministro Manuel Castells en público, expatriado casi toda su vida y sensible a su problemática, ellos no esperaban que el Estado trajese a españoles de vuelta para luego expulsarles otra vez.

Su historia, sin embargo, se torció desde el principio y su porvenir laboral está en el aire.

Estos investigadores se sienten ahora "ninguneados". Tienen la sensación de haber pinchado en hueso con las universidades "lo que han hecho es vampirizar los fondos europeos, se han gastado cero euros en nosotros", resumen, así que han decidido hacer pública su situación con la complicidad de Sumar en la Comisión de Ciencia.

Aspiran también a reunirse con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que no ha hecho declaraciones a este diario.

Tampoco se ha pronunciado la conferencia de rectores (CRUE). Este lunes la ministra Diana Morant se reúne con los rectores en el seno del Consejo de Universidades para hablar de financiación, aseguran en el diario EL PAIS.