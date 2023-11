¿Por qué se celebra la Lotería de Navidad? Esta es su historia

Hace ya más de 200 años desde que se celebró el primer sorteo de la Lotería de Navidad. En aquella época, la Guerra de la Independencia había agotado las arcas de la Hacienda española y, ante tal escenario, España buscaba aumentar la recaudación estatal sin perjudicar a los ciudadanos, quienes ya enfrentaban elevados impuestos.

Por este motivo, Ciriaco González Carvajal, ministro de la Cámara de Indias, ideó el Sorteo Extraordinario de Navidad, originalmente llamado 'Lotería Moderna'. Esta denominación buscaba distinguirse de la 'Lotería Primitiva', creada por el Marqués de Esquilache en 1763, y tomó inspiración del sistema que Carlos III había establecido previamente en Nueva España (hoy México). Así, fue aprobada de forma unánime por las Cortes de Cádiz en 1811.

El debut de este sorteo tuvo lugar en Cádiz y San Fernando en marzo de 1812, justo antes de la ratificación de la primera Constitución española, apodada 'La Pepa'. A medida que las tropas avanzaban, la lotería se expandía por España. El billete original costaba cuarenta reales, y el premio mayor era de 8.000 pesos. El primer sorteo se llevó a cabo el 18 de diciembre de 1812, donde el número 03604 se convirtió en el primer 'Gordo'.

Con el tiempo, la Lotería de Navidad fue tomando forma. En 1832, se emitieron 12.000 números, categorizados en 'bajos' (1-4.000), 'medianos' (4.001-8.000) y 'altos' (8.001-12.000). En 1871, una tradición icónica comenzó cuando los niños del Colegio de San Ildefonso cantaron los números de la Lotería por primera vez. No obstante, no fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se adoptó el nombre de "Sorteo de Navidad", sustituyendo al anterior término "Prósperos de Premios". Sin embargo, no se imprimió en los billetes hasta la Navidad de 1897.

¿Por qué se celebra el 22 de diciembre?

La Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre, dos días antes de Nochebuena, para facilitar el intercambio de décimos entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, hasta el año 1991 el sorteo se dejaba de celebrar el el 22 de diciembre si caía en domingo. En ese caso, se adelantaba al sábado anterior.

Actualmente, el Sorteo Extraordinario de Navidad tiene lugar cada 22 de diciembre, independientemente del día que sea, y los billetes se empiezan a vender en la primera mitad de julio.

A medida que la sociedad ha evolucionado, la Lotería de Navidad ha cambiado con ella. En 1957, por ejemplo, se transmitió el primer sorteo por televisión, reemplazando la tradición de escucharlo por radio o leerlo en periódicos.

1984, por su parte, marcó un hito en la historia de la lotería, al permitir la participación de niñas, lo que reflejó que el Colegio de San Ildefonso se había vuelto mixto. Y finalmente, en 2002, se inició la tradición de cantar los premios en euros.