Los mejores memes de la Lotería de Navidad 2020

Ha llegado el día que da el pistoletazo de salida a la Navidad y que muchos españoles estaban esperando: el día de Lotería de Navidad. No hay nada más típico y tópico en nuestro país que este sorteo y, aunque este año vamos a tener unas navidades un tanto raras, los niños de San Ildefonso han cantado como todos los años los premios de la lotería.

A pesar de que el Teatro Real de Madrid no ha podido contar con su clásico público, los internautas no han dejado de lado su sentido del humor y se han lanzado a publicar en las redes sociales divertidos e ingeniosos memes relacionados con este sorteo:

No me ha tocado, pero por saber qué se sentía. #LoteriaRTVE pic.twitter.com/tyxqtN1OCU

Me estoy tragando la lotería para que luego no me toque ni un céntimo??? #LoteriaRTVE pic.twitter.com/8gIpWC2Ywh