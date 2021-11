El anuncio de la Lotería de Navidad es un spot cargado de ilusión y emociones, y este año no podía ser menos. En el anuncio de la Lotería de Navidad de este año, aparece un señor leyendo una carta que le han enviado. en la que alguien le ha escrito: "Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. Feliz Navidad".

Éste le lee la carta a su mujer y ella continúa con la iniciativa. Y así los vecinos comienzan a entregar, sin que se den cuenta, boletos de la Lotería de Navidad entre todos ellos.

Al final, el Gordo toca en el pueblo, por lo que se llevan el premio todos los vecinos de este. "Compartimos la suerte, con quien compartimos la vida" es la frase final del anuncio de la Lotería de Navidad de este año. Todo esta publicidad está enmarcada bajo la frase "el sorteo que nos une".

¿Dónde se ha grabado el anuncio de la Lotería de Navidad 2021?

El anuncio se ha grabado en el Valle del Baztan en Navarra y alrededores. Localización de la trilogía del Baztán de Dolores Redondo.

"Miramos muchísimos lugares hasta que dimos con el Valle del Baztan en Navarra que por su entorno y arquitectura tenía algo muy costumbrista y a su vez algo de fantasía y de cuento que nos venía muy bien" han contado en la presentación del anuncio.

Sentimiento de comunidad

En un año en el que ha habido diferentes acontecimientos a los que hacer frente, como la pandemia del coronavirus o la erupción del volcán de La Palma, los creadores del anuncio de Lotería de Navidad 2021 han querido apostar por el sentimiento de comunidad y el apoyo que existe entre los vecinos. Como han explicado en la presentación del vídeo, se trata de un spot que pone el "foco en los valores humanos y compartir".