Este fue el Gordo de la Lotería de Navidad el año en el que naciste

Son muchos factores en los que la gente se fija a la hora de comprar un número de la Lotería de Navidad, como fechas concretas, señaladas o simbólicas. Por ejemplo, este año se ha agotado el 14320, la fecha en la que se decretó el estado de alarma.

Otros muchos recurren la decisión de elegir un número al azar, pero si aún no te has decantado por ningún número y no quieres comprar cualquiera, puedes decantarte por el por el número de Lotería que consiguió el Gordo en el año en el que naciste.

El mayor premio de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre, 'El Gordo', reparte 400.000 euros por cada participación de 20 euros y debe su nombre a un curioso dibujo del siglo XVIII y no tiene nada que ver con la gran suma de dinero que se lleva el ganador y que ha ido variando con el paso del tiempo.

A finales del siglo XIX, el premio Gordo estaba dotado con 600.000 pesetas, unos 1,8 millones de euros a día de hoy.

El año pasado, el número 26590 fue el agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad 2019. El número con el mayor premio salió a las 9.18 horas de la mañana y fue uno de los Gordos más madrugadores de la historia, pero no consiguió adelantar al de 2004, que apareció a las 9.16 horas.

Los números agraciados con el Premio Gordo de la Lotería de Navidad los últimos cien años:

2019: 26590

2018: 03347

2017: 71198

2016: 66513

2015: 79140

2014: 13437

2013: 62246

2012: 76058

2011: 58268

2010: 79250

2009: 78294

2008: 32365

2007: 6381

2006: 20297

2005: 20085

2004: 54600

2003: 42473

2002: 8103

2001: 18795

2000: 49740

1999: 65379

1998: 21856

1997: 43728

1996: 56169

1995: 45495

1994: 49595

1993: 47884

1992: 31466

1991: 47996

1990: 32522

1989: 61714

1988: 21583

1987: 20064

1986: 3772

1985: 63369

1984: 50076

1983: 53288

1982: 21515

1981: 23786

1980: 60076

1979: 40286

1978: 15640

1977: 34571

1976: 49764

1975: 47107

1974: 12176

1973: 34739

1972: 42435

1971: 23238

1970: 19381

1969: 59536

1968: 57150

1967: 43758

1966: 48677

1965: 49873

1964: 20426

1963: 19936

1962: 675

1961: 24964

1960: 2365

1959: 36600

1958: 33704

1957: 53414

1956: 15640

1955: 50580

1954: 53584

1953: 3270

1952: 25766

1951: 2704

1950: 45749

1949: 55666

1948: 26664

1947: 35920

1946: 45590

1945: 42587

1944: 33037

1943: 34545

1942: 9029

1941: 58856

1940: 43944

1939: 13093

1938: 22655

1938: 36758

1937: 1165

1936: 5287

1935: 25888

1934: 2686

1933: 7139

1932: 29757

1931: 24717

1930: 24630

1929: 53453

1928: 6692

1927: 10123

1926: 17229

1925: 11519

1924: 15770

1923: 18398

1922: 46460

1921: 28876

1920: 9053

1919: 53452