De dónde vienen los Niños de San Ildefonso de la Lotería de Navidad 2023

Con la llegada de la Navidad varios son los protagonistas: el turrón, el tradicional anuncio de la Lotería de Navidad, el envío de la carta de regalos a Papá Noel y a los Reyes Magos y la multitud de comidas y cenas que se celebran previamente al día de Navidad. Sin embargo, hay un momento principal que se repite cada 22 de diciembre y que da el pistoletazo de salida a la Navidad: la mañana en la que las bolas de los bombos más conocidos del país eligen los números ganadores de El Gordo, y, por supuesto, las voces de las niñas y niños del Colegio San Ildefonso, que son los encargados de anunciar los números premiados.

Sin quererlo, estos niños han tomado una presencia inevitable en un día tan especial, y en muchas ocasiones son parte de las innumerables anécdotas que salpican un evento del que gran parte de los españoles está muy pendiente.

¿Cómo se elige a los niños que cantarán este 22 de diciembre?

La elección de estos pequeños protagonistas no se deja en manos del azar, ya que deben contar con ciertas condiciones de comunicación y desparpajo. Unos requisitos fundamentales, ya que deben hacerse con las riendas del mismísimo Teatro Real.

Los alumnos elegidos tienen entre nueve y 14 años y se presentan de manera voluntaria a una prueba en octubre, donde seleccionan a los que cantarán la jornada del día 22. Algunos de los requisitos que se tienen en cuenta es la calidad de su voz, ya que debe ser clara y nítida, y la correcta vocalización a la hora de cantar los números.

Curiosidades sobre los niños del Colegio San Ildefonso

Durante los ensayos previos, además de practicar la lectura de los números, los niños y niñas también trabajan otra habilidad fundamental de cara al sorteo: la manipulación de las bolas y de los bombos. El objetivo de esta práctica es doble:

Ganar destreza en sacar las bolas del bombo mientras cantan la cifra anterior. Practicar el giro que deben realizar a las bolas para ver número completo en ellas, ya que las bolas tienen un tamaño tan pequeño que, para leer la cifra completa, se debe girar 180 grados aproximadamente. Sin duda es una habilidad que deben mejorar para conseguir mantener un buen ritmo durante el sorteo.

Otro dato curioso sobre su participación en el sorteo es su vestimenta. Aunque muchos piensan que visten con el uniforme que utilizan en el colegio, esto no es así, ya que los niños del internado no cuentan con un uniforme escolar y, aunque los pequeños que asisten a este colegio público sí lo llevan, no es el que usan el día del sorteo.

Además, la elección del uniforme para cantar la Lotería de Navidad ha cambiado a lo largo de la historia, especialmente a partir de los años 80, cuando las niñas se sumaron al sorteo.

Asimismo, antiguamente, debido a que el Colegio San Ildefonso era un orfanato, los niños que empezaron participando en el sorteo no solían tener familia. Sin embargo, actualmente, y al contrario de lo que muchos creen, esta norma ha cambiado y, en el sorteo, suelen participar niños provenientes de todo tipo de entorno familiar.