Los zombies han vuelto a la tele

El pasado domingo regresó a la parrila de AMC una de sus producciones estrella, The Walking Dead. Y la ficción creada por Robert Kirman lo hizo a lo grande, ya que batió su máximo histórico de espectadores, alcanzado en el final de la tercera temporada, y logró reunir 16 millones de personas frente al televisor, ansiosas por ver qué nos depara la cuarta entrega de la serie.

Nuevos Personajes, nuevas historias y, una vez más, nuevo showrunner. Y es que la falta de acuerdo entre Glen Mazzara, el anterior showrunner, y la cadena provocó que ésta tuviese que buscar recambio. Y eso que Mazzara llegó reemplazando a Frank Darabont y se marchó, aunque con menos ruido, por las mismas razones que éste, las diferencias creativas entre él y la cadena. En cualquier caso el cambio no ha sido muy radical ya que el elegido, Scott Gimple, trabajó junto a Mazzara desde la segunda temporada de la serie.

Pero ciñéndonos a la ficción en sí, y tras el estreno de la cuarta temporada, podemos decir que las sorpresas que nos aguardan en estos nuevos capítulos serán numerosas. Primeramente es importante recordar la situación en la que Rick y sus amigos se quedaron tras el trepidante final de la tercera entrega, cuando acogieron en el que desde hace tiempo es su hogar, la cárcel, a los supervivientes que hasta entonces vivían bajo las órdenes del gobernador. Por lo tanto ahora nos encontramos con nuevos personajes con los que interactuar, nuevas historias que contar y nuevos desafíos a los que enfrentarse, puesto que las necesidades en un escenario apocalíptico como éste son proporcionales a los supervivientes.

Entre los nuevos personajes que encontraremos en la cuarta entrega, además de los recientemente anunciados, en el New York Comic-Con, Michael Cudlitz, Christian Serraros y Josh McDermitt, está Lawrence Gilliard Jr. al que los seguidores de The Wire reconocerán facilmente. A pesar de que en el comic el personaje que interpreta, Bob Stookey, es más viejo, y caucásico, y de que Gimple era reticente a tener la serie otro actor que también trabajó en la serie de Simon (Chad L. Coleman interpreta a Tyresse) el intérprete neoyorquino logró hacerse con el papel tras un par de audiciones, y el showrunner tuvo que renunciar a sus principios.

Y en cuanto a los personajes habituales de la serie, parece que también se producirán importantes cambios, especialemente en la actitud de Rick y su hijo Carl, que tratarán de dejar la violencia a un lado y afrontar el futuro de una forma más relajada y positiva. O por lo menos eso es lo que les gustaría a ellos, otra cosa es lo que los zombies les tengan reservado. En cualquier caso, parece que esta temporada también disfrutaremos de buenas historias, personajes interesantes y algo de acción. Porque, recordemos, The Walking Dead no es una serie sobre zombies, sino sobre la vida de la gente que trata de sobrevivir a un apocalípsis zombie. Que no es lo mismo.