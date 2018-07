Los zombies llegan a Neox

El próximo lunes 5 de mayo Neox estrenará la cuarta temporada de la exitosa serie de AMC, The Walking Dead. La entrega, emitida de octubre a marzo en Estados Unidos, ha sido con una media de trece millones de espectadores la más vista de la serie, un hecho que confirma la buena salud y la fama de la que goza la creación de Frank Darabont, basada en los cómics de Robert Kirman.

Vuelve 'The Walking Dead' / AMC

La serie regresa con el episodio titulado 30 Days Without an Accident, que a primera vista da a entender que el grupo de supervivientes vive ahora un momento apacible y tranquilo. Recordemos que la tercera temporada terminó con la llegada de algunos de los ciudadanos de Woodbury a la cárcel en la que vive el grupo encabezado por Rick, un lugar que como veremos se ha convertido en el mejor sitio en el que mantenerse lejos de los zombies. Cada uno de los integrantes del grupo tiene una tarea asignada, que va desde la alimentación a la protección, pasando por la educación de los más pequeños y la limpieza. De no ser porque al otro lado de las vallas decenas de zombies esperan hambrientos su ración humana, y es una tarea más tratar de diezmar los muertos vivientes que se agolpan día a día, se podría decir que los supervivientes han encontrado un lugar idílico en el que vivir, sin temer las amenazas exteriores.

Pero esa tranquilidad no es para siempre, y muy pronto, en el segundo episodio que podremos ver el lunes, descubriremos que los humanos también deben afrontar otras amenazas, que incluso se encuentran más cerca de lo que esperan. Este reto será una de las tramas principales de la primera mitad de la temporada, en la que como viene siendo habitual, los espectadores podrán disfrutar de intensos momentos de acción y lucha, así como situaciones más íntimas en las que los personajes tratarán de comprender el rumbo que, inesperada e involuntariamente, toman sus vidas.

En esta cuarta entrega nos encontraremos con nuevas caras que se unen al grupo de los supervivientes protagonistas. Entre ellas resulta destacable la participación de caras conocidas como Lawrence Gilliard Jr, quien fuera D’Angelo Barksdale en The Wire, o Michael Cudlitz, que hasta el año pasado encarnaba al oficial John Cooper en la incomprendida Southland. Junto a ellos también encontramos otras caras conocidads femeninas, como Audrey Marie Anderson (The Unit, Arrow) Alanna Masterson, Christian Serratos o la joven Meyrick Murphy. The Walking Dead fue renovada por una quinta temporada tras la emisión del tercer episodio, allá por el mes de octubre, y regresará con nuevas aventuras en el próximo otoño. Pero hasta entonces, podremos disfrutar de una intensa y esperada cuarta entrega que, en mi opinión, certifica la buena salud de una ficción que evoluciona de forma notable y se sitúa mucho más allá del socorrido y equivocado apocalipsis zombie.