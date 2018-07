Vince Gilligan se pondrá frente a la cámara

Será en la nueva temporada de Community

No es que no esté ocupado, ni que después de darlo todo en Breaking Bad las cadenas tengan miedo de que el director nacido en 1967 en Richmond no vaya a ser capaz de volver a lo más alto de la cinta televisiva. Todo lo contrario, además del comentado spin-off de la serie de AMC sobre Saúl Goodman, Gilligan también se va a ocupar de escribir el guión del nuevo drama detectivesco de la CBS Battle Creek . Pero cómo se suele decir, trabajo llama a trabajo, aunque en este caso el ganador del Emmy al Mejor Drama éste año va a dejarse dirigir y convertirse en uno de los personajes de Community.