La última vuelta de tuerca

Subidas continuadas y recortes no son precisamente el antídoto contra la depresión, y lo peor y es que los millones se los llevarán algunos bancos por partida doble contra la opinión de expertos y ciudadanos, los bancos parece que tienen intención de quedarse con el patrimonio para venderlo cuando vengan las “vacas gordas“ y quieren cobrar igual. Alguien nos debía explicar “la jugada “al ciudadano de a pie que ve peligrar sus vacaciones, y lo que es peor, su subsistencia. No es de extrañar que los empresarios turísticos empiecen a revolucionarse otra vez cuando los ánimos ya empezaban a estar calmados a pesar de que las reservas de los españoles a estas alturas están en un 30% menos.

Lo digo con la mejor de las intenciones, pero es que las noticias que nos llegan son igual de contradictorias que las que reconoce Exceltur en su última nota de prensa, se nos está dando una de cal y una de arena, y así no se anima ni el más pintado. Reconocimientos al turismo por un lado, subidas de tasas aeroportuarias con efecto retroactivo (precisamente en pleno verano, Bruselas estudia la medida que podría vulnerar el derecho Comunitario según un comunicado difundido por Gebta España), no hablemos de una posible subida del IVA (Dios quiera que no afecte al turismo), el Ministro Soria no suelta prenda pero nos parece leer entre líneas que no piensan hacer tal barbaridad. De ahí que los españoles que no saben hacia donde correr, cuando la palabra clave es competitividad turística para poder seguir avanzando y creando empleo.

La Cehat convocó a los medios en jueves para reconocer que esperan un verano “bastante peor que el pasado”, el Sr. Molas se ampara en que las reservas para este verano han caído ese 30% que les contamos y parémonos aquí hasta saber por donde van los “tiros”, no hagamos caso del mal fario que desprenden CCCOO y UGT cuando pretenden convocar una huelga continuada en la hostelería a partir del 20 de julio en la mayoría de la CCAA, motivo, la congelación salarial (La mesa del Turismo ponen el grito en el cielo), ¿a dónde vamos a parar?



Quieren un consejo gratis, viajemos lo que podamos y a donde podamos, mientras las aguas vuelven a su cauce que estamos casi seguros de que por este camino no vamos a ninguna parte a la que merezca la pena, y nuestra querida España es uno de los destinos turísticos más demandados este verano en el resto de Europa donde como saben por desgracia esta cayendo toda el agua que no cayó el resto del año, con un gran número de muertos y desaparecidos en Rusia.