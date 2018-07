The Leftovers: la incógnita (sin emoción) del verano

Basado en el libro de Tom Perrota, que en España se tituló Ascensión, The Leftovers se centra en la vida de un pueblo norteamericano que, como el resto de la humanidad, hace tres años tuvo que sobreponerse a la repentina desaparición del dos por ciento de la población. Mientras las televisiones, y la calle, sigue plagada de preguntas y teorías sobre la inesperada pérdida, la serie se centra en las historias del jefe de policía Kevin Garvey y sus hijos, que tratan de adaptarse a los cambios que llegaron a sus vidas el renombrado “Día de los Héroes”, el 14 de octubre. A su alrededor fiestas descontroladas, sectas misteriosas y cultos por explicar, en un ambiente que no termina de aclarar si lo bueno era desaparecer o continuar atrapados en el día a día.

Al frente del reparto, en el papel de jefe de policía eternamente angustiado, se encuentra Justin Theroux, casi más conocido por ser pareja de Aniston, que por sus dos décadas de trabajo audiovisual. Junto a él podemos encontrar en elenco a Amy Brenneman (Sin Cita Previa), Ann Dowd (True Detective, Masters Of Sex) y la cinematográfica Liv Tyler como caras más conocidas del reparto. Entre todos conforman el paisaje típico de una localidad que trata de sobreponerse al cambio mientras las preguntas y los miedos se acumulan.

A pesar de que al tratarse de una adaptación, cabría esperar que el argumento no se fuese demasiado de las manos, los precedentes de Lindelof son los que son y las comparaciones con Perdidos no han tardado en aparecer. En mi opinión, la referencia únicamente valdría si nos refiriésemos a la cantidad de incógnitas que la producción plantea por minuto. Y es que no es lo mismo llegar a una isla con un grupo de desconocidos, que desde el que siempre ha sido tu hogar tengas que asumir que hay quien no volverá. Aunque es de recibo reconocer que en el piloto también hemos percibido algo de ese Lindelof de osos polares y los integrantes de la, llamémosle, “Congregación del humo” bien podrían pasar por los otros. En lo que respecta a la dirección, Berg es casi siempre Berg, y si cambiamos el tono azulado y frío de The Leftovers por el cálido color sureño de Friday Night Lights en algunos planos la primera bien podría pasar por la segunda. Y como no podría ser de otra manera, en esta ocasión Berg también tenía un cameo reservado para sí mismo.

El primer capítulo de The Leftovers no molesta, pero tampoco apasiona, y la sensación más positiva que deja es la esperanza de que los próximos episodios le den sentido a los más de setenta minutos que dura. Entre los miedos, que en el siguiente capítulo se acerque demasiado a las fracasadas Flashforward o Alcatraz y esté lejos de ser una producción seria que no engañe, semana tras semana, a sus espectadores.