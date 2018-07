The Hour, espías y periodismo

En la octava edición de En Serie Te lo Digo hemos intentado conocer un poco mejor al Servicio Secreto británico, que hace unos días estuvo de actualidad gracias a la investigación publicada por el “Wall Street Journal”. Según ésta, la esposa de Bo Xilai le pasaba información al ciudadano inglés que apareció muerto y que resultó ser informante del MI6. Y aunque los espías nunca han pasado de moda y siempre han sido un tema recurrente de la ficción, la serie elegida de esta semana ha sido The Hour.

La producción de la BBC creada y escrita por Abi Morgan, llegó a las pantallas británicas en julio de 2011, entre la expectación inevitable que se crea ante los estrenos de la cadena y el elenco con el que contaba, y la olvidable necesidad de buscar una referencia cercana que confunda las expectativas de los espectadores. Fueron muchos los que se pusieron a ver The Hour animados por la cantidad de veces que la serie era señalada en los medios como la Mad Men inglesa, simplemente por su similitud estética y temporal. Despejada la duda a los veinte minutos de comenzar, gracias al siempre grisáceo entorno inglés, la redacción de un programa que pretende ir más allá de lo establecido y personajes menos perfectos pero igual de carismáticos, el espectador asiste al montaje de un rompecabezas en el que hasta el final nadie es quién resulta ser. El triángulo amoroso y el devenir de la trama periodística hacen de The Hour un relato interesante, complejo y a veces arriesgado, que como podemos comprobar hoy en día, no duda en cuestionar el papel de la cadena que lo emite.

A la vista del trailer de la segunda temporada, parece que el menú será parecido, pero la calidad la misma. Es la garantía que ofrece la BBC, y la ITV, en cada una de sus creaciones. Producciones sólidas, interesantes y bien realizadas que sabedoras de que no alcanzaran el éxito mundial de las series nortamericanas se preocupan por mantener un nivel que ya querrían muchas televisiones del mundo. Para aquellos que se animen a comprobarlo, las posibilidades son escasas, pero ahí están: las webs de venta de DVD internacionales nos permiten cumplir con la legalidad, las que no, nos ofrecen subtítulos en nuestro idioma, que ya es más de lo que hace alguna cadena de televisión…