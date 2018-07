Southland, policías en Los Ángeles

El estilo visual de la serie es una de sus cualidades más características y se empieza a palpar ya en su intro. En ella, podemos ver fotografías en sepia sobre casos, policías y asesinos mientras suena el tema de Sarah Brightman, Harem, una versión de la mítica canción de 1955 de Amália Rodrigues, Cançao do Mar. El tema estaba incluído en el octavo disco de estudio de la cantante británica, y daba nombre al mismo.

Pero el estilo musical de la serie es menos melódico y aunque la presencia musical no es muy abundante, sí rebosa calidad. En el primer episodio de Southland podemos escuchar el primer tema del tercer álbum de Supertramp, School, y también el tercer single del disco de The National, Boxer, titulado Fake Empire. Este tema contó con excelentes críticas, tanto por su letra como por su música, y además de ser utilizado por Barack Obama en la campaña de 2008, podemos escucharlo en la serie juvenil One Tree Hill. (A partir del 1:27)

En el segundo episodio encontramos dos canciones a las que separan casi cuatro décadas. Por un lado, la famosísima canción del grupo canadiense Steppenwolf, titulada Born To Be Wild. Fue la canción más exitosa del grupo, aunque fue escrita en realidad por Mars Bonfire, y es casi inevitable acordarse de Easy Rider cuando suena. Por otro Tears Dry on Their Own, presente en el cuarto single de Back to Black, el último disco de la malograda Amy Winehouse. Éste tema, que fue escrito por la propia cantante, suena durante la escena final del episodio, cuando Lydia regresa a su coche tras una situación difícil.

Willie Nelson y Lady Gaga son otros de los artistas que suenan en la banda sonora de la serie, pero para despedirme quiero marcharme con un grupo habitual de esta sección, los incombustibles Rolling Stones. En esta ocasión se trata de Street Fighting Man, una canción de finales de los años sesenta en la que, como hicieron posteriormente en otros temas, reflejan sus inquietudes políticas. Presente en el séptimo disco de la banda, Beggars Banquet, ha servido de inspiración para artistas como Pete Townsed, fue versionada por Rod Stewart y la podemos encontrar también en los créditos finales de la película V de Vendetta.