Silicon Valley: disección cómica de la cuna de la tecnología

Silicon Valley se centrará en la trayectoria de Richard, un programador de informática introvertido que vive en lo que en el argot tecnológico y empresarial se denomina una incubadora de start-ups junto a sus amigos Gilfoyle, Big Head y Dinesh. La casa en la que trabajan pertenece a al millonario Erlich, que decide no cobrarles el alquiler del lugar a cambio de quedarse con una participación de todos los proyectos. A pesar de que Richard no atraviesa su mejor momento y parece destinado a permanecer en su puesto de trabajo de una multinacional tecnológica, un algoritmo podría cambiarlo todo.

En la primera temporada, formada por ocho episodios, los jóvenes tratarán de crear su propia empresa mientras se enfrentan a los numerosos desafíos que plantea un lugar como el que da nombre a la serie, el valle tecnológico más importante del mundo, allí donde nacen y crecen algunas de las empresas más importantes a nivel global. A pesar de que el nombre de las compañías será ficticio, las tramas estarán parcialmente inspiradas en las experiencias del propio Mike Judge vivió a finales de los años ochenta, cuando trabajó como ingeniero en Silicon Valley.

El reparto de la serie está compuesto por jóvenes aunque experimentados intérpretes del mundo de la comedia, como su principal protagonista Thomas Middleditch, que ya trabajó con Judge en la comedia animada Beavis & Butt-Head. Junto a él T.J. Miller (Carpoolers, Gravity Falls), Zach Woods (Veep, The Office), Kumail Nanjani (Fraklin & Bash, Portlandia), Josh Brener (Glory Daze, The Big Bang Theory) y Martin Starr (Freaks & Geeks, Party Down) entre otros. A pesar de que los críticos han acogido con agrado la serie, y parece destinada a ser una de las comedias que le funcionarán a la HBO este año, no como Hello Ladies o Doll & Em, la serie de Judge llega poco después de que se confirmase que Betas, la producción de temática similar que el año pasado fue una de las apuestas de Amazon, no ha sido renovada para una segunda temporada. A partir del domingo, como cuando se crea una nueva empresa, sólo queda esperar y ver si perdura o es un bluff.