Señoras al frente

Entre las novedades de la cadena, que van desde la comedia romántica, hasta la adaptación del cómic Constantine, podemos encontrar tres series que sitúan a tres personajes femeninos al frente de sus historias, algo que las estadísticas sobre la presencia de la mujer en la industria televisiva agradecerá, y más en un año como este. Las tres elegidas son tres caras conocidas, con amplia experiencia televisiva, e incluso cinematográfica, que, a excepción de la última, comandan un proyecto por primera vez en sus carreras: Debra Messing, Katherine Heighl y Kate Walsh.

La neoyorquina conocida, y reconocida, por su trabajo en la comedia Will & Grace, Debra Messing se encargará de interpretar a la versión americana de la detective Laura Lebrel, en la adaptación de la serie española Los misterios de Laura. A pesar de que a primera vista pueda parecer que el proyecto de la NBC es una copia, es de esperar que con el paso de los capítulos la producción se distancie de la original, como suele pasar habitualmente. Por su parte Katherine Heighl, que abandonó Anatomía de Grey y la NBC creyendo que se convertiría en una estrella de cine, ha regresado a la pequeña pantalla con la cabeza baja para protagonizar State of Affairs. Creada por Joe Carnahan, productor de The Blacklist, la producción se centrará en una agente de la CIA que asesora al presidenta de los Estados Unidos y diseña las estrategias a seguir sobre las cuestiones más importantes de seguridad nacional, teniendo en cuenta siempre que el país siempre es el objetivo de numerosas amenazas. A pesar de que es temprano, y poco se ha visto más allá del trailer, son muchos los que ya han utilizado Scandal y El Ala Oeste de la Casa Blanca, como producciones a las que se podría parecer la serie encabezada por Heighl.

Para finalizar, después de poner fin a Sin Cita Previa, el spin-off de Anatomía de Grey, y participar en dos episodios de la magnífica Fargo, Kate Walsh protagonizará la comedia producida por Will Ferrell, Adam McKay y Anne Heche, Bad Judge. En la serie Walsh interpreta a una juez implacable en los juzgados que, cuando sale de ellos, vive una vida desenfrenada entre ligues y fiestas. Todo cambiará cuando aparezca en su vida un nuevo hombre, bueno, en este caso un niño de ocho años hijo de una pareja que la jueza metió en la cárcel.