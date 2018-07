La segunda vida de una serie fallida

En el complejo y a menudo incomprensible mundo de la creación televisiva incluso las series canceladas o que fracasaron tienen un último intento para resarcirse gracias al mercado del DVD y el Blu-Ray o las plataformas digitales. A pesar de que la pesada carga de la cancelación pueda no pasar desapercibida para compradores y espectadores, la época estival que ya comienza es un buen momento para conocer nuevas producciones que a pesar de que no consiguieron continuar en la pantalla, puedan proporcionarnos agradables momentos de entretenimiento.

Si nos damos una vuelta por cualquier superficie comercial o tienda digital especializada en series de televisión podremos encontrar varias producciones que no pasaron de la primera temporada o que incluso estaban sentenciadas antes de terminar. Y aún es más curioso observar que si bien resulta complicado encontrar comedias que no llegaron a la televisión en nuestro país, abundan las producciones que nacieron con el estigma de ser “la próxima Lost” y obviamente no lo consiguieron. En septiembre de 2009, cuando la exitosa serie de Lindelof y Abrams afrontaba su última temporada, la ABC estrenaba FlashForwrad. Con Joseph Fiennes al frente del reparto la serie partía de un desmayo colectivo a nivel mundial durante el cual cada persona visualizaba su futuro. Desde ese momento la serie se centrará en el agente del FBI Mark Benford, que tratará de investigar lo sucedido ayudándose de su propia visión, en la pudo ver los puntos más importantes de la investigación. A pesar de que las críticas iniciales fueron positivas, la falta de respuestas provocó que la audiencia fuese abandonando la serie paulatinamente y antes de llegar al núcleo de la temporada únicamente la mitad de la audiencia inicial, doce millones de espectadores, continuaban viendo la serie.

Un año después fue la NBC la que probó suerte con una serie de acción y misterio, The Event. Como no podía ser de otra manera, la serie venía precedida por un enorme ruido que tanto los medios como la propia cadena había alimentado, algo que para mi gusto siempre termina perjudicando a la serie. En esta ocasión la serie se centra en la conspiración gubernamental que Sean Walker descubre cuando busca a su novia desaparecida. Y como su predecesora, a pesar de los buenos comienzos que le valieron para conseguir la temporada completa, el guión de la serie comenzó pronto a hacer aguas y la audiencia se rindió poco a poco. En 2011 la serie “tan esperada como maldita” fue Terra Nova que antes de llegar a la pequeña pantalla ya había tenido problemas. Y es que el alto coste de producción de la serie de FOX provocó que la cadena decidiese estrenarla en septiembre, y no cuatro meses antes como estaba previsto. Ambientada en 2149, con la humanidad al borde de la extinción, la serie se centra en los afortunados que logran retroceder 85 millones de años y conformar el primer asentamiento humano de la Tierra, con los peligros que eso conlleva. A pesar de que logró hacerse con la temporada completa, la cadena decidió no renovarla, dejando inconclusa esta ambiciosa historia futurista con dinosaurios.

Para terminar la recopilación de producciones fallidas, pero lo suficientemente relevantes como para ponerlas a la venta, y continuando con una producción de Fox, el hueco dejado por Terra Nova lo cubrió la también ansiada Alcatraz. Con J.J Abrams como productor la serie se centraba en “los 63” prisioneros de la famosa cárcel californiana que desaparecieron en 1963 y que regresan, sin envejecer, a la actualidad. Para investigar el regreso la elegida es la detective Rebecca Madsen, que junto al experto en la prisión Dr. Diego Soto tratarán de desentrañar el peligroso misterio. En definitiva un conjunto de producciones que se estrenaron entre grandes expectativas y fracasaron pero que, al contrario de otras quizá más exitosas, han llegado a nuestro país para entretener sin pretensiones al espectador más receptivo en sus momentos televisivos menos exigentes.