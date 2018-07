Scariolo: "Seguramente hemos dado un paso adelante"

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, ha destacado al final del encuentro que ha enfrentado a España con Australia que el equipo "jugó más minutos de calidad" respecto al debut ante China, y ha lamentado 'sine die' la baja del escolta Juan Carlos Navarro por sus crónicas molestias en la fascia del pie izquierdo.

"Seguramente hemos dado un paso adelante. Hemos jugado mejor, más minutos de alta calidad. Los dos cuartos centrales han representado lo que tenemos que hacer: defensa, sobre todo, y hemos recuperado bien. Hemos movido bien la pelota y estuvimos por encima de las 20 asistencias. Es un dato muy bueno", ha comentado Sergio Scariolo.

Sin embargo, el técnico italiano ha tratado de buscar una justificación al bajo porcentaje en tiro, el 26,3 por ciento, en el primer cuarto. "En los tiros hemos estado con un poco de nervios. Parecía que cada tiro tenía que entrar, jugamos con prisas, con poco pase. Pero cuando tuvimos claro que teníamos que construir nuestro éxito desde la defensa encontramos nuestra mejor línea", ha asegurado.

"Algunos jugadores que se están recuperando, como Rudy y Marc, han dado un paso adelante también muy importante y hemos superado a un buen equipo que no ha tirado la toalla hasta el final. Es un partido del que hay que estar satisfechos", ha dicho.

Scariolo aún no quiere presionar ni poner fecha al regreso de Navarro. "¿Hasta cuándo sin Navarro? Es que no lo sabemos. Vamos a ir día a día según vayan mejorando sus sensaciones y su dolor. Es una cuestión más de dolor, no se si puede o no arriesgar. Es que no puede jugar. En esta situación el nivel de dolor no le permite jugar. Cuando éste remita obviamente si el partido es decisivo lo volvemos a poner en la cancha", ha explicado.

Asimismo, se refirió al alero Fernando San Emeterio, cuyo rol fue clave en el despegue de España en el tercer cuarto. "Ese es su rol. Hay jugadores que tienen que adaptarse a hacer algo menos vistoso que con sus clubes y, cuando más lo entiendan, tendrán con claridad su rol y serán más útiles para el equipo. Esa es la función de los jugadores que complementan el quinteto de inicio. Fernando nos ha dado un buen empujón para arriba", ha confesado.

Respecto a su reivindicación sobre la acreditación del preparador físicio, Nacho Coque, señaló que, a pesar de que el COE dijo que "no se puede hacer nada" porque ya están repartidas las acreditaciones, es algo que aún no descarta. "Vamos a ver. Es un tema del que hemos hablado bastante y con buena voluntad se puede hacer todo y confío en que puedan ayudarnos", ha concluído.