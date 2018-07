Rubicón, la trastienda del espionaje internacional

Serie estrenada en 2010 por AMC

Desde hace poco más de un mes el espionaje ha regresado a nuestras vidas, como si de la Guerra Fría se tratase. No hay día en el que no descubramos un país que espía o ha sido espiado, que Snowden no desvele algo más de lo que sabe o que sepamos un poco más de los sofisticados sistemas que, al parecer, nos controlan y nos vigilan más de lo que podríamos imaginar.