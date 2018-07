Robbie Grabarz posa desnudo con su medalla olímpica

Después de su éxito, el campeón de Europa en Salto de Altura ha compartido el triunfo con todos sus seguidores de Twitter. Sin embargo, lo ha querido hacer de una manera especial y para ello ha posado desnudo en la terraza del hotel en el que se encuentra.



El texto que acompañaba a la imagen era "Me and my medal!", "Yo y mi medalla!".



Después de haber publicado la fotografía durante la mañana de este jueves, el olímpico ha decidido borrarla. Probablemente la decisión haya sido para evitar problemas con la organización de los Juegos Olímpicos.



Gracias a las redes sociales durante la celebración de estas olimpiadas, más allá de lo deportivo estamos teniendo una perspectiva diferente de la celebración, son muchos los olímpicos que lucen sus metales en la web. Algunos como el tenista Andy Murray incluso han mostrado a sus mascotas con las medallas.



Este martes el deportista británico consiguió el bronce en salto de altura, pero no fue el único, tres atletas, el catarí Mutaz Essa Barshim, el canadiense Derek Drouin y él empataron en 2,29 metros.