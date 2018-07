EL RECURSO DE GESNAER

Todos por la escoba y la casa sin barrer. El paro en la provincia de Castellón desciendo un 0,10%, en un total de 66 personas, que no es para tirar ningún cohete, pero al menos está mejor que baje el paro que no suba.Y en Castellón lo que ni suben ni bajan son los aviones que deben despegar y aterrizar por el aeropuerto de Vila-nova d´Alcolea. Gesnaer, una de las empresas que perdió el concurso de adjudicación del aeropuerto de Castellón, ha denunciado que la Generalitat permitió a Lavalin modificar su oferta en medio del proceso concursal para que corrigiera tres puntos que no cumplían el pliego de condiciones