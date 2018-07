¿Por qué tanta atención a la minoría?

JEME



MARTÍN: Quizá son los del PSOE los que deberían pedir disculpas por sus sus peticiones al JEME y al Ministro de Defensa; ya que no saben distinguir entre Historía y política. ¿Es que el JEME no puede hablar más que de tanques y fusiles?



FRANCISCO: Me pregunto por qué para defender al Jefe del Ejército de Tierra en lugar de intentar explicar comparaciones desafortunadas no se pone el acento en otras cosas que dijo, como por ejemplo que con la fuerza no se convence a la gente ni se resuelven problemas.



Fiscales en Cataluña



Fernando: Creo que queda mas que demostrado, que los fiscales de Cataluña están corrompidos por los separatistas y creo tambien que lo mejor que podría ocurrir para este pais es que los inhabilitaran de por vida.



La situación en Cataluña: maría: Efectivamente, los que estamos “abandonados” somos los que, no por cobardía, nos quedamos en casa, sino que fue porque pensamos. Efectivamente ¿a quién votamos?



FERNANDO: No entiendo cómo es posible que como máximo un tercio de la los catalanes (que son los independentistas según el 9N) quieran obligar a los demás catalanes a independizarse y a que los partidos de la oposición (PSOE, etc.) quieran modificar la Constitución Española para adaptarla este tercio de catalanes.



Jose: Yo creo que no se puede olvidar que se ha demostrado, que después de votar sin garantías, de votar algunos varias veces, y lindezas por el estilo, son minoría, muy minoría. Creo que en parte es por la prudencia de Rajoy. El error ha sido permitir la ilegalidad, y se debe impedir con los Mosos, con la Guardia Cvil o con todos los medios utilizados con prudencia.



JAVIER: Cuando se dice que en el caso de Cataluña hay que actuar de acorde a la constitución, ? como se hace ? se interpreta como dice algún tertuliano de forma que no moleste osea se dulcifica para no molestar o se actúa como en los demás casos, porque lo que se intenta decir es que a unos si la constitución pero con vaselina y a otros con todos sus puntos y comas, a granel.

Jose: Esto es lo mismo que ocurre en un colegio: si los actos de indisciplina no se atajan en su momento, el ambiente se extiende y acaba provocando una opinión del colegio muy negativa. Es por esto que pienso que el origen de esta situación está en las transferencias educativas y la permisividad por haber consentido la divulgación de tanta mentira durante tanto tiempo. Es hora de que el estado recupere las competencias en educacion y no dejarlo en manos del politicucho de turno que tiene aires de grandeza



FIDEL: Ni doctrina Parot , ni doctrina Botín . Yo quiero que si alguna vez tengo algún problema con la justicia , se me aplique la doctrina Artur Mas . Es decir que se me consienta todo y no me ocurra nada. Que incumpla con todo ( referendum del 9N , enseñanza del castellano , etc...) y la justicia no me haga nada.





PALESTINA



FRANCISCO: Se argumenta que mientras los terroristas continuen teniendo tanto peso en Palestina no se debería reconocerles como estado. ¿Se debería entonces romper relaciones con todos los paises en los que criminales, dictadores, tiranos, asesinos campan a sus anchas en sus gobiernos o estructuras de poder?.



El día del retrete de la ONU, poniéndonos serios



Jose Luis: Cada año, 500.000 personas mueren en India debido a la falta de retretes en dicho país (millones de personas defecan al aire libre, con todos los riesgos de higiene que esto conlleva). El gobierno indio promete establecer un programa para promover la introducción del retrete en todas las viviendas. Como bien dice Carlos, damos por supuestas según qué comodidades que, en otros lugares del mundo, siguen siendo objetos de lujo, inaccesibles por precio o por mero desconocimiento de las ventajas de la gestión e higiene relativa al uso de instrumentos sanitarios como este.