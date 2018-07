Primeros premiados del año

Porque los críticos, el sindicato de guionistas, o el de actores no suele preocuparse por distinguir a la mejor pareja, el mejor elenco o diferenciar entre nuevos y habituales en el medio, multiplicando con ello las posibilidades de elección. En la gala presentada por Beth Bers y Kate Dennings, la pareja protagonista de 2 Broke Girls, tras casi un mes de votaciones, los premios en las categorías televisivas estuvieron muy repartidos.

- Comedia Network: The Big Bang Theory fue elegida como la mejor comedia, mientras Chris Colfer (Glee) y Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) fueron elegidos respectivamente mejor actor y actriz.

- Drama Network: The Good Wife se impuso como mejor serie, con Josh Charles, como mejor actor y la querida protagonista de Castle, Stana Katic, como mejot actriz.

- Drama Criminal Favorito. Vuelve a imponerse la serie de ABC, Castle.

- Actor-Actriz Favorito en serie nueva: El elegido fue Joseph Morgan por su trabajo en The Originals, mientras que la fémina escogida fue Sarah Michelle Gellar por su su trabajo en The Crazy Ones.

- Comedia de Cable: Psych, la serie de USA Network protagonizada por James Roday y Dule Hill.

- Drama de Cable: The Walking Dead se impuso por delante de White Collar, Sons Of Anarchy, Pretty Little Liars y Downton Abbey.

- Serie de Cable Premium: Sorprendentemente Homeland se impuso a series multitudinarias como Juego de Tronos, True Blood o siempre polémicas como Girls.

- Actriz favorita de cable: Lucy Hale, protagonista de Pretty Little Liars.

- Anti héroe favorito: Rick Grimes, el personaje de Andre Lincoln en The Walking Dead se impuso a Walter White, que competía por última vez.

- “Bromance” favorito: Para Sam, Dean y Castiel, de la producción fantástica Supernatural

- “Gal Pal” (relación de amistad femenina) favorita: Para Rachel y Santana de la serie musical Glee.

- Química televisiva favorita: Damon y Elena de The Vampire Diaries

- Serie de ciencia ficción favorita: La incomprendida Bella y Bestia

- Actor de ciencia ficción: Ian Somerhalder por su papel en The Vampire Diaries

- Actriz de ciencia ficción: Kristin Kreuk por su papel de Catherine Chandler en Bella y Bestia

- Miniserie o película para la televisión favorita: American Horror Story

- Serie favorita en streaming (o categoría Netflix): Orange Is The New Black

- Serie que más echaremos de menos: Breaking Bad (obviamente)

- Comedia nueva favorita: Super Fun Night (:-O)

- Drama Nuevo Favorito: Reign (más :-OOOO) Aunque la selección no era precisamente para volverse locos.

Ahora que el pueblo a hablado, comienza el periplo, y el trabajo de los verdaderos integrantes de la industria. Que al ser más serios en estos temas, quizá hasta le quiten la gracia a lo que simplemente es una celebración de la cosecha obtenida. Próxima parada, los Globos de Oro y aquí estaremos el lunes para resumir todo lo que acontezca en Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, o el domingo en la cuenta de Twitter @Anade si es que os desveláis y no podéis esperar. ¡¡¡Hasta entonces!!!