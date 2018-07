Preparan las maletas

Porque a muchos me consta que les cuesta renunciar a viajar tanto como quisieran, menos mal que nos deja respirar la fidelidad del turismo extranjero que este año a pesar de que al otro lado del Mediterráneo se han recuperado destinos como Túnez, y Egipto también está en ello, España está a la cabeza de los destinos preferidos, turísticamente hablando, a nivel mundial a pesar de que este primer semestre se ha registrado un ligero descenso tanto en afluencia como en gastos según el Banco de España. Claro que a este pequeño descenso, según Exceltur, han podido contribuir la subida de tasas aéreas y la subida de precios en destino en hostelería y servicios en general, ¡¡¡ojo las CC.AA.!!!, que no queramos recuperar el año gravando los precios en general al turismo o sacando impuestos de debajo de la manga coches de alquiler en Baleares, o impuestos sobre el despegue de aviones en Cataluña, insiste Exceltur, porque al final otros destinos estarán con los brazos abiertos para darles la bienvenida a los viajeros que nos visitan.

Conclusión, insistimos, la recesión económica no ha pasado de largo por el sector turístico, no olvidemos la subida del IVA y de las tasas, a pesar de que el Ministerio de Hacienda de España está haciendo caso omiso del empeño de la UE, para subir el IVA al segmento de restauración y alojamiento. No nos equivoquemos, Nexotur ha echado la cuenta, los aeropuertos españoles en el último lustro han perdido más de 16 millones de viajeros, de ahí, que nuestras tendencias sean como venimos comprobando de viajar más en coche y estancias más cortas en forma de escapadas.



A todo esto, este fin de semana se esta celebrando el Salón Internacional de Turismo en Cataluña que se clausura hoy domingo y que inauguró el Conseller Puig, el cual manifestó que Cataluña espera una buena temporada turística basado en los buenos datos del primer trimestre que superan a los del 2012. El responsable del Salón, el Sr. Martínez Fraile por su parte también ha tenido mensaje para las Empresas Turísticas “pidiéndoles que ajusten los márgenes para ofrecer mejores precios a la espera de que la economía de este país se recupere, aunque la Feria de Sevilla ha registrado alrededor de un millón de visitantes paseando por el Real durante los días que duró, y la ocupación hotelera superó el 85% de ocupación, ya era hora.