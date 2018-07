Posada baraja que la proclamación de Felipe VI pueda producirse a partir del 18 de junio

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Posada ha explicado que sus planes son que la ley sobre la sucesión a la Corona que aprobará el Consejo de Ministros pueda recibir el visto bueno del Congreso la próxima semana y que el Senado haga lo propio a la semana siguiente.

"Yo creo que para el día 18 puede estar todo resuelto para que se haga la proclamación solemne del Rey en las Cortes. Pero esa decisión no me compete. Hablaremos con la Casa Real y con el Gobierno", ha asegurado. No obstante, Posada ha subrayado que el Congreso todavía no ha recibido el texto de la ley que será analizada esta tarde por la Mesa y la Junta de Portavoces.

Serán estos dos órganos de la Cámara Baja los que acuerden el calendario de tramitación y fijará el pleno para la semana que viene. Posada ha preferido no adelantar detalles de la ceremonia solemne de proclamación de nuevo rey Felipe VI, aunque sí ha dejado claro que se diseñará "de acuerdo a los deseos" de la Casa del Rey.

"Sinceramente creo que es adelantar demasiado. En este momento lo que me preocupa es resolver la tramitación de la ley para que se pueda llevar a cabo la proclamación", ha dicho Posada, que ha insistido en que su trabajo ahora es que la norma tenga una tramitación correcta y sin ninguna "mácula". Sobre las manifestaciones celebradas ayer en decenas de ciudades reclamando un referendo sobre monarquía o república, el presidente del Congreso considera que son sentimientos "minoritarios" y que el apoyo a la Monarquía sigue siendo "muy, muy, muy mayoritario" en una España "plural" y en la que hay libertad de expresión.



Ha aplaudido el "gesto extraordinario" del Rey Juan Carlos dando paso a su hijo y ha destacado que ahora debe ser el momento para recordar y agradecer "todo lo que ha hecho por España y los españoles".