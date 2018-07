Phelps: "Todo lo que he hecho es enseñar a la gente que todo lo que quieran hacer es posible"

El deportista más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos, el nadador Michael Phelps, aseguró este lunes que el principal legado de una trayectoria que llega a su fin a los 27 años y con 22 medallas olímpicas es mostrar que la confianza es la clave del éxito.

Tras poner en Londres el punto y final a su periplo en la competición de alto nivel, Phelps confesó que aún no sabe cómo gestionar las sensaciones surgidas ante el nuevo capítulo que se abre en su vida, pero sí tiene claro cómo quiere invertir su tiempo. "Ser capaz de tener la confianza de hacer lo que quiero hacer fuera del deporte y ayudar a los niños a tener la misma confianza", advirtió.

A pesar de que en esta cita le vieron ceder el cetro a adversarios conocidos y nuevas generaciones que vienen pidiendo su momento, el 'Tiburón de Baltimore' se mostró satisfecho en una de las primeras comparecencias en las que cambia definitivamente su uniforme de trabajo habitual por ropa informal. "Estoy feliz, estoy pasándolo bien y mientras así sea, todo bien", declaró.

No en vano, sus planes iniciales están ya trazados en la 'Fundación Michael Phelps', la organización que creó tras su apabullante éxito de ocho oros en Pekín con el objetivo de promover la natación como un método de estimular la confianza entre los más jóvenes.

Una determinación que ahora completa con el cargo honorario de Embajador de Confianza de 'Head & Shoulders', una de las marcas a las que venía cediendo su imagen y con la que colaborará en su nueva faceta para reforzar la seguridad entre los más pequeños. "Quiero que sepan que lo más grande es realmente creer en uno mismo", explicó.

Carrera de vértigo

Una máxima que le permitió debutar en unos Juegos con tan sólo 15 años. De Sydney 2000 se fue sin metal, pero la toma de contacto le sirvió para el año siguiente sorprender al planeta al convertirse en campeón del mundo, un hito que, según él, prueba que "todo lo que uno quiera, lo puede hacer". Luego vendría la cadena de medallas que le darían la gloria, aunque la más querida, según admitió este lunes, es la primera.

"Todas son importantes, pero diría que la que guardo más en el corazón es mi primer oro olímpico -en Atenas-, puesto que había entrenado toda mi vida y fue uno de esos momentos en la vida y aunque agradezco cada medalla que he ganado, esa es mi favorita", confesó en la misma ciudad en la que sella su adiós al deporte.

Los Juegos de Londres se convierten así en un punto de inflexión vital, puesto que aparte de quedar como su despedida, supusieron la primera vez que se vio apeado del podio en el que, hasta ahora, se venía subiendo a lo más alto. "Primero me sentí frustrado, pero luego recuperé mi confianza y fui capaz de avanzar", declaró tras no conseguir medalla en la final de los 400 estilos, un desenlace que recondujo para acabar estos Juegos con cuatro oros y dos platas.

Quien subió a lo más alto en aquella carrera fue su compatriota Ryan Lochte, a quien Phelps definió como "un gran competidor y un gran reto también". "He tenido la suerte de tener grandes rivales en mi carrera", reconoció, y nombró al sudafricano Chad Le Clos, quien le arrebató el oro en los 200 mariposa, como otro de los nadadores de los que quiere "saber qué pasa con su carrera". "Es alguien que ha sido un placer conocerle", declaró sobre el nadador de 20 años.

"Pasarlo bien"

Ahora, sin embargo, quiere comprobar la evolución de ambos desde la grada, ya que tiene un nuevo lema personal. "Sólo quiero pasarlo bien", afirmó tras una etapa entregada al deporte. "Todo lo que he hecho en mi carrera es enseñar a la gente que todo lo que quiera, es posible", una máxima que tuvo la oportunidad de probar este lunes con la concesión de la primera edición del Premio de Confianza otorgado en virtud de su nuevo estatus.



El agraciado fue el niño William Watson III, quien superó su miedo inicial al agua para convertirse a la natación. Hoy su ídolo entregó el galardón en Londres a un Watson que no podía dejar de llorar de la emoción ante el consejo del maestro.



"Lo que pongas en tu mano, serás capaz de hacerlo. La confianza es muy importante y ser capaz de tenerla en mi carrera es increíble. Gente como yo tenemos fans que creen en nosotros y eso es estimulante", aseguró, con su bagaje deportivo como muestra.



Y es que aunque uno de los motivos principales para retirarse es el cansancio de dos décadas entregadas a la natación, el norteamericano insistió en que "incluso en tiempos de problemas, es importante lanzar el mensaje de que todo es posible". Especialmente, si se cuenta con apoyo en el entorno personal. "Lo más grande para mí es todo el mundo que me ha ayudado, sin ellos no estaría aquí y quiero decir gracias", subrayó.



En este sentido, explicó que, de niño, su madre le puso en el agua y, a pesar de que "primero tenía miedo, luego se produjo la confianza para poner la cabeza debajo del agua y empezar a nadar". "Esa confianza creció para permitirme lograr mis metas y aspiraciones", añadió en plena transición, ya que estos objetivos cambian ahora que abandona la piscina como ecosistema profesional.



"Ahora lo que quiero es pasar la vida divirtiéndome. Tengo mi fundación desde el año 2008 y ha sido divertido escuchar las historias de niños superar su miedos, es increíble ser parte de eso", explicó Phelps, quien por el momento no sufre nostalgia de la alta competición. "No tengo miedos acerca de qué es lo próximo en mi vida, han sido 20 años nadando, he logrado lo que siempre quise y desarrollado la confianza de que puedo hacer lo que quiera", concluyó.