Paco Cubelos pasa a la final de K-1 1.000 metros

Francisco Cubelos, con un tiempo de 3.31, 833, se ha clasificado para la final de K-1 1.000 metros de piragüismo en aguas tranquilas en el canal de Eton Dorney. El joven de Talavera se clasificó en un carrera que aparentemente la tenía perdida y que en un cambio de ritmo en los últimos 250 metros más el cansancio acumulado de los palistas de las primeras posiciones hizo que la remontada del español sirviera para conseguir el cuarto mejor tiempo de su serie y y conseguir la última plaza que da acceso a la lucha por los metales.



A pesar de ser debutante el jovén no se amedrentó y como ya anticipó, venía a Londres y su primer objetivo era clasificarse para la final: "Voy a ir a por todos y a luchar por las medallas. Creo que estoy preparado. Estoy entrenando duro y no me voy a amedrentar porque el resto sean mayores que yo" Cubelos ha cumplido su objetivo y ya está en la final.