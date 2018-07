DE NUEVO EL PARO

La cifra del desempleo, de los ERE, de ver cómo cada día más personas pierden su empleo nos preocupa. El ciudadano no puede dejar de plantearse si se está gestionando bien el dinero público, si las políticas son adecuadas para afrontar la situación, si se ha adelgazado la administración cómo era preceptivo hacer. El secretario de la Confederación de Empresarios de Castellón, Rafael Montero asegura que los datos del paro hay que mirarlos en su conjunto, no en el análisis mes a mes, pero es cierto que mientras en Europa los créditos comienzan a fluir para la inversión, en España y en la Comunitat Valenciana seguimos muy lejos de esa circunstancia.

Ayer el consejo de administración de Aerocas, firmaba con la empresa canadiense SNC-Lavalín la cesión de la gestión del aeropuerto de Castellón. La firma ejercerá el control de la infraestructura aeroportuaria durante los próximos 20 años, pero también tendrá que realizar inversiones, valoradas en 3 millones de euros. Ahora, el contrato deberá ser formalizado en quince días. Y una vez rubricado, Lavalín tendrá 5 meses y medio para poner en marcha el aeropuerto. Ayer se dio un importante paso adelante, el consell, sugirió incluso que el aeropuerto debería operar en julio para no perder la campaña estival, no obstante los plazos apuntan al mes de septiembre. Los empresarios aseguran que esto será muy difícil, pero no dudan en que la infraestructura pueda ser el mayor revulsivo para diversificar la economía castellonense y hacer frente al gran fantasma, el paro y sus demoledoras cifras.