Murray arrebata el oro y el sueño olímpico a Federer

El tenis británico ha tenido que esperar más de un siglo, desde la victoria de Josiah Ritchie en 1908, para ver a un británico adjudicarse el oro en la competición individual de tenis. El escocés Andy Murray se adjudicó la medalla de oro tras una victoria en tres sets (6-2, 6-1 y 6-4) ante el actual número uno del mundo Roger Federer.



Sobre el verde de Wimbledon, en donde Federer ha reinado hasta siete veces en el torneo de 'Gran Slam', nada pudo hacer el suizo ante un increíble Murray que fue mejor durante todo el partido. Con golpes muy duros y profundos, el escocés fue un muro ante que el que estrepitosamente chocó Federer.



Con este oro, Murray consigue no sólo su primer medalla olímpica sino también el primer gran título de su carrera, tras no haber conseguido aún ninguna corona de 'Gran Slam'. Federer, por su parte, ve roto su sueño de conquistar el oro en la categoría individual de unos Juegos, el único gran título que se le resiste.



El bronce para Del Potro

El tenista argentino Juan Martín del Potro se ha colgado este domingo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, tras derrotar en dos sets al serbio Novak Djokovic (7-5, 6-4), y consigue así su primer metal en una olimpiada.



Del Potro, que llegaba a esta lucha por el bronce tras perder ante el suizo Roger Federer en semifinales en un agónico partido, no sólo estrena su casillero con este metal, sino que logra también la primera medalla para Argentina en estos Juegos.