Canciones sobre magia

La música es magia y por eso en 10 historias 10 canciones te presentamos esta selección de las mejores canciones del pop rock en inglés sobre magia. Desde 'Do You Believe in Magic' de Lovin Spoonful hasta 'Magic Moments' de Perry como te presentamos 10 canciones que no tienen truco pero que te emocionaran. ¿Tú crees en la magia? Descúibrelo escuchando el programa.

10 historias 10 canciones 202

con la colaboración de Teresa Rayón

1) Lovin Spoonful - Do You Believe In Magic

2) Ella Fitzgerald - That Old Black Magic

3) Steppenwolf - Magic Carpet Ride

4) The Police - Every Little Thing She Does Is Magic

5) ELO - Strange Magic

- Disney - Bibidi babidi bu -

6) Queen - It’s A Kind Of Magic

7) Peter, Paul and Mary - Puff, The Magic Dragon

8) Santana - Black Magic Woman

9) Nick Drake - Magic

10) Perry Como - Magic Moments

