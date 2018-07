MAREA DE PROTESTAS

Hoy con los ecos de la manifestación multitudinaria de los pescadores contra la realización de prospecciones petrolíferas en Columbretes, unas 6000 personas, según la policía, recorrieron las calles de Castellón para decir que no a que se utilicen ondas sísmicas en la búsqueda de petróleo en el entorno del Golfo de Valencia. Dicen los expertos, en concreto el biólogo marino Miguel Rodilla, del Instituto Investigador para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, que pueden desaparecer de nuestro entorno especies como la caballa, el atún rojo, la sardina y el calamar gigante, si se autoriza a realizar este método de prospección.

Ayer en Castellón el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, dijo que "es mejor no saber si hay o no" petróleo en el entorno de las islas Columbretes porque si se encuentra petróleo alguien irá a buscarlo y ese día se acabará el turismo. Los colectivos ciudadanos en contra de unas prospecciones avaladas por un Real Decreto firmado en 2010 por el Ministro de Industria Miguel Sebastián.

Por su parte, los pescadores han anunciado que seguirán con sus protestas hasta que se garantice que no se va a extraer petróleo de una zona donde con certeza saben que hay, aunque no exactamente donde y cuánto. El secretario de la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana, José Ortega, asegura que el gobierno central podría resolver está cuestión sin utilizar el argumento partidista de que las concesiones se hicieron en tiempos de Zapatero y ahora no hay vuelta atrás, ya que el periodo para realizar los sondeos era de dos años y en estos momentos ha prescrito.No obstante, los pescadores, no dejan de tocar todas las teclas que les pueden ayudar a la hora de frenar esta circunstancia que puede generar la desaparición de su medio de vida, por lo que han presentado un informe ante la Comisión Europea para que esté enterada de lo que la empres Carn Energy pretende hacer frente al Golfo de Valencia. Toda una marea de protestas en el momento crucial, justo cuando el gobierno debe aprobar o no, un informe de impacto ambiental favorable, o desfavorable.