Las malas series, que también las hay

Aunque los expertos en la materia todavía discuten si estamos o no viviendo la tercera edad de oro de las series, llega un verano más a demostrarnos que en la televisión estadounidense también se hacen producciones que no se emitirían ni en un país enemigos. Si bien es cierto que podemos dar con una mala serie en cualquier momento del año, ésta es la época más propicia, ya que las cadenas relegan al verano aquello que no creen que sea emitible durante la temporada regular. Claro que una cosa es decirlo, u oírlo, y otra muy diferente verlo a través de la pequeña pantalla.

A pesar de que estaba previsto estrenarla a principios de año, FOX retrasó el estreno de Gang Related hasta finales de mayo. La jugada no le salió bien, ya que apenas tres millones de personas vieron el comienzo de la serie, y los números no han remontado. Y es que hay que tener ganas de ver ésta producción que por momentos parece una simple burla a The Shield. Gang Related trata de contarnos la historia de Ryan López, un detective de Los Ángeles que mientras lleva a cabo sus investigaciones tiene tiempo de contarle a su padre “adoptivo” los próximos pasos de sus compañeros y advertirle del peligro que corren sus negocios ilegales y por ello, su familia. No tarda mucho en mostrar su burdo modus operandi: el cabeza de familia emprende negocios con un peligroso mafioso que Ryan no tarda en capturar por otra razón, pero que su padre “adoptivo” le pide que libere para así poder seguir con sus tejemanejes. Y así hasta el aburrimiento.

En TNT también podemos encontrar otra producción que más valdría que hubiesen quemado los guiones antes de empezar, Murder in the First. Debo reconocer que todas mis esperanzas estaban depositadas en nombres, y no en el argumento, puesto que ya queda poco novedoso por ver en lo policíaco. Thomas Schlamme dirigía el piloto de esta historia firmada por Steven Bochco y Eric Lodal, con Kathleen Robertson en el reparto principal. Y aunque soy una persona muy tolerante, televisivamente también, abandoné más rápido de lo habitual. Más allá de lo erróneo que me parece sumergir de entrada al espectador en un drama como el que vive el compañero de Robertson, la labor interpretativa en general es terrible, y ni el malo da miedo ni logras simpatizar con los buenos, el caso hace aguas por todas partes y resulta muy evidente que la historia estará plagada de trampas a lo largo de diez episodios.

Estos son sólo dos ejemplos y aún queda mucho verano por delante, pero miedo me da pensar qué puede hacer, por ejemplo, Kelsey Grammer con Martin Lawrence en la comedia de FX Partners, o en qué quedará uno de los estrenos de USA Network, Rush en la que Tom Ellis interpretará a un doctor que atiende a domicilio a las estrellas de Hollywood y que cambia su vida cuando regresa una antigua conquista. Lo que es evidente es que no es oro todo lo que reluce en ésta época dorada. Si es que lo es.