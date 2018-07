Llega el momento de que las cadenas pongan nota

Si nos centramos en las cadenas tradicionales, ABC, CBS, CW, FOX y NBC, el número de series de televisión que ya se encuentran renovadas es dispar. La cadena del abecedario, por ejemplo, no ha confirmado cuál de sus producciones regresará en la temporada 2014-2015 y es la que más series ha cancelado, seis. Entre los estrenos de esta temporada es probable que renueven Resurrection, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D y The Goldbergs, y si nos ocupamos de las series que comenzaron en otras temporadas, es probable que lo hagan Scandal, Modern Family, O.U.A.T y Revenge. Menos seguro lo tiene la musical Nashville, y los estrenos Trophy Wife, Mixology y Super Fun Night.

Menos apuros parecen tener la CBS, que ha renovado ya quince series de televisión, entre las que se encuentran dos comedias que han debutado este año, The Millers y Mom, que podemos ver en Neox. También lo ha hecho otra producción de género similar, The Crazy Ones pero su futuro está menos claro, al igual que sucede con la veterana The Mentalist e Intelligence. Por su parte, la juvenil CW ha renovado cinco de sus producciones, dos de las cuales han sido estrenadas esta temporada Reign y The Originals. Es probable que se unan a la lista las también recientes Tomorrow People y The 100, y menos claro está que lo hagan Star Crossed, Beauty and the Beast y la producción estrenada en enero de 2013 The Carrie Diaries.

Con diez renovaciones aprobadas ya, y la triste y temida cancelación de Raising Hope, las producciones pendientes de confirmación en FOX son cuatro estrenos, las muy mejorables Dads, Enlisted, la comedia protagonizada por Greg Kinnear Rake y el drama de ciencia ficción Almost Human, que se podría ver perjudicado por los pilotos que ya ha confirmado la cadena, entre los que se encuentra la esperada Gotham. Para terminar, la NBC ha cancelado cinco de los estrenos de la temporada 2013-2014, y sólo ha renovado dos, The Blacklist y Chicago PD. Pendientes de noticias se encuentran las veteranas Parenthood, Community y Law & Order: SVU, las recientemente estrenadas Believe, About a Boy y Growinp Up Fisher y la post-apocalíptica Revolution.

Entre toda esta incertidumbre, los seguidores de Parenthood, Community y Scandal han tenido que despedirse de su producciones favoritas sin saber si volverán a verlas en la pequeña pantalla. Todo hace prever que lo harán, pero seguro que hay fans que vivirían mucho más tranquilos si supiesen ya qué va a ser de sus series. Claro que también lo agradecerían aquellos a los que aún les quedan algunos episodios por disfrutar.