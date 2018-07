Libros de series, series de libros.

Por aquello de las pronunciaciones, las prisas y la falta de bolígrafo o lugar digital en el que apuntar, os recuerdo que en el espacio de series del programa de Carlos Alsina hablamos de:

- The Revolution Was Televised, Alan Sepinwall. En inglés, realiza un interesante recorrido por la ficción televisiva de los últimos quince años. En sus páginas encontraremos secretos y curiosidades de series como The Wire, The Sopranos, Deadwood, Friday Night Lights, Oz, Deadwood, The Shield y así hasta una docena de producciones que conforman lo más interesante del panorama televisivo norteamericano de los últimos años.

- Cócteles Fuera De Serie, Mariló García. Un interesante y curioso listado de cócteles inspirados por series de televisión. Más allá del evidente alcoholismo ranpante en algunas series, nosotros mismo podemos tomarnos un buen y glamouroso copazo mientras vemos nuestros capítulos favoritos. Aprovecho para dejar aquí la entrevista con Mariló García que el pasado lunes le hicimos Arturo Télez y una servidora en JELO en Verano.

- The Wire: Toda la verdad, Rafael Álvarez. El libro ideal ahora que Simon ha venido a nuestro país, que podemos tener tiempo para revisitar la producción de HBO o fuerzas para cargar con él. Más de quinientas páginas en las que el lector podrá encontrar la inspiración que hizo posible la serie, los nombres y las historias de los que la llevaron a cabo, y por supuesto, un extenso análisis de todos los capítulos de las cinco temporadas de la serie.

- The Wire, Juego de Tronos, The Walking Dead, Los Soprano Forever de Varios Autores y Teleshakespeare, de Jorge Carrión. Todos ellos son responsabilidad de la editorial Errata Naturae, que desde hace algunos años tiene por costumbre deleitarnos con libros sobre nuestras series favoritos, y muy pronto hará las delicias de todos los fans de Breaking Bad con un libro dedicado a la serie de Vince Gilligan que finaliza el próximo 29 de septiembre.

- De la selección de libros que inspiraron series, Mildred Pierce de James M. Cain o Crematorio de Rafael Chirbes. Y en los libros que llegaron a España tras el éxito de las series Boardwalk Empire: La Verdadera historia que inspiró la serie de televisión, de Nelson Johnson, Lady Almina y la verdadera Downton Abbey, de Lady Fiona Carnavorn.

Pero además de los comentados, como decía, quiero dejar aquí otros libros que se han publicado recientemente, que serán mis lecturas veraniegas o tienen la intención de serlo, o que simplemente quiero dejar aquí, porque en esto de los gustos literarios, también cada uno tiene una opinión:

- De Anatomía de Grey a The Wire: La realidad de la ficción televisiva, Iñaki Martínez de Albéniz. En mi lista de pendientes. Según la reseña del editor “El mundo de la medicina, la familia, la política, las relaciones sociales, los hábitos sexuales, la idea del hombre y de la mujer moderna, la imagen de la propia televisión, son algunas de las realidades que se abordan en este libro. En definitiva, las series de televisión no solo son un género de entretenimiento que complementa la realidad cotidiana, sino que también son un género formativo e informativo de alto valor social que refleja de un modo tal la realidad cotidiana que hasta cierto punto puede llegar a vampirizarla.”

- Treme: Stories and Recipes from the Heart of New Orleans, Lolis Eric Elie. En Inglés. Este libro de cocina es una celebración del espíritu culinario post Katrina en Nueva Orleans, en el que podemos encontrar más de cien recetas de diferentes restaurantes de la ciudad además de otras originales de reputados chefs que han participado en la producción.

- Difficult Men: From The Sopranos and The Wire to Mad Men and Breaking Bad, Bett Martin. En Inglés. Entrevistas con los creadores de grandes producciones, como David Chase, Ed Burns y David Simon, Matthew Weiner, Alan Ball en las que comentan curiosidades y secretos de las producciones y analizan la influencia que todas ellas han tenido y tienen en nuestra cultura.

- The Unofficial Mad Men Cookbook, Judy Gelman y Peter Zheutlin. Interesante recorrido por los bares y restaurantes que podemos ver en la serie de AMC, así como las recetas de entrantes, platos principales, postres y cócteles que aparecen en la producción, ordenados por capítulos. De la editorial Smart Pop, en unos meses los autores tienen previsto publicar un libro similar sobre Girls.