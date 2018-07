Jose Bretón es uno de los españoles que más rechazo provoca

EL BLOG DE ELENA GIJÓN

José Bretón es probablemente uno de los españoles que más rechazo provoca. La desaparición de sus hijos Ruth y José hace dos años y la posterior acusación de asesinato le han granjeado no pocos odios. Ahora le toca defenderse ante un jurado popular... jurado que tiene la difícil tarea de impartir justicia y no dejarse llevar por las vísceras. Duro trabajo para quien no es un profesional.