Hay que seguir trabajando...

Por ello queremos agradeceros una vez más vuestra fidelidad, a sabiendas de que contáis con la nuestra. Dicho esto, vayamos al grano, ya que aunque las cosas no son como son, sino como las cuentan algunos, ya saben "no hay palabra mal dicha sino mal interpretada", menos mal que los españoles a base de tropezones vamos configurando una opinión propia al margen de quien la cuente o como la cuente, aunque a veces algunos por decir algo digan que el primer crecimiento de empleo en el país del ultimo lustro lo interpreten como que es algo que nos ha caído del cielo, por la vía del turismo con peores contratos. Aboguemos porque no tengan razón aquellos que frivolizan con la única alegría de los últimos años, el crecimiento de empleo y el continuo crecimiento del turismo extranjero, porque nos prefieren los viajeros del mundo, no porque nos den limosna los países del otro lado del Mediterraneo.

Amigos hablemos de signos reales de mejora en turismo, Tomás Cook reduce pérdidas en el primer semestre del año , UCAVE la Asociación Catalana de Viajes que lleva 20 años , con 160 agencias de viaje asociadas que facturan aproximadamente 600 millones de euros, y emplean a mas de 1000 personas tiene la previsión de mantener las ventas de viajes esta temporada gracias a las reservas de última hora.

Nuba especialistas en viajes a medida crecen el 25% en esa línea , y Carlsón Wagonlit Travel ha lanzado esta semana que termina , una premisa de previsión de precios para el 2014 que habla de que los precios de viaje a lo largo y ancho del mundo crecerán moderadamente dentro de 5 meses , y lo harán porque también se registrará un crecimiento económico a nivel mundial aunque la Eurozona va un poco mas lenta que Asia-Pacífico y Latinoamérica que ya le ha llegado la hora. Y para terminar saben cuales son las ciudades españolas mas demandadas por los viajeros que nos visitan esta temporada según Skyscanner?, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca, así que felicidades y sigamos trabajando para seguir siendo el destino preferido de los viajeros del mundo.