Gómez Noya: "Si no van los mejores a los JJOO la competición se devalúa"

Javier Gómez Noya, triatleta español, matizó en su web el tweet que escribió en su perfil personal de esta red social en el que, tras la derrota de España ante Honduras por 0-1 con la consiguiente eliminación de los españoles, decía que el fútbol no debía ser deporte olímpico.

Para el deportista, hay dos motivos que explican su tweet. El primero, los convocados: "Los deportes que formen parte de los JJOO deben acudir a la cita con sus mejores deportistas. A mí me encantaría ver a los Messi, Cristiano y compañía del mismo modo que me gusta ver a Phelps, Bolt... Si no van los mejores, creo que la competición se devalúa y eso no lo veo bien".

El segundo motivo son los valores que se transmiten en estas fechas: "Igual que se lucha contra el doping las conductas antideportivas deben ser eliminadas. Al menos lo máximo posible. Sé que muchas veces es una utopía porque tramposos hay en todas partes, pero el hecho de que los haya no quiere decir que no se deba luchar contra eso".

Gómez Noya vio varias de estas acciones en el transcurso del partido entre Honduras y España: "No me refería a ese partido en concreto pero, tras ver las imágenes, me reafirmo en lo dicho. La actitud de los jugadores no es correcta, las de los de Honduras por tirarse y por perder tiempo y las de los españoles por perder los nervios contra el árbitro".