Los Fósforos: ¿Dónde has comido los mejores churros?

En Los Fósforos, planteamos un debate para desayunar mejor. Hablamos de cuáles son los mejores churros que existen. Nuestros fósforos nos cuentan cuáles han sido los mejores churros que han comido. ¿Fue en una feria o en una cafetería? ¿Los prefieres fríos o calientes? ¿Mojados en chocolate o con azúcar? Deja un comentario y cuéntanos tus experiencias. En Herrera en la Onda nos han contado esto nuestros fósforos:



Desde Zaragoza, Óscar nos cuenta que vive en el barrio de las fuentes. En ese lugar se sitúa la cafetería 'Los Ángeles'. Asegura que hacen unos churros extraordinarios.

Juan José nos llama desde Tarragona. Él es argentino, pero nos cuenta que los mejores churros están en la carretera de Santa oliva. Allí se encuentra una churrería que se llama La Granja. Juan José nos cuenta que son porras no churros. Asegura que es un sabor que lo deseas antes y después de comer esas porras.

Desde Vitoria, Matilde, nieta e hija de churrero cuenta que no nos puede decir cuáles son los mejores, porque no los come, dice estar saturada. Pero sí que nos da una receta casera para hacer los mejores churros. Nos cuenta que su padre decía; 'la gracia del churro no está ni en la masa ni en la harina sino en la fritura' para que se mantengan calientes todo el tiempo y por todos lados y así bien fritos.

Almudena cree que son los del Casar de Talamanca, en Guadalajara. Nos cuenta que es churrera y tienen una churrería con sus hermanos, que heredaron de su padre. Nos explica que el churro sólo lleva agua harina y sal, pero a la porra hay que añadirle bicarbonato.