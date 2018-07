Festivales de series

Mañana dará comienzo en la localidad catalana de Sabadell un encuentro que se prologará durante nueve días y en el que se analizarán diferentes aspectos de las creaciones televisivas de forma gratuita, en pantalla grande y en versión original. Si la primera jornada del encuentro estará dedicada a las bandas sonoras de las series, con un concierto, el sábado la jornada estará dedicada al humor, para continuar el martes con los lazos que unen la literatura y la televisión… Y eso son sólo los tres primeros días. El programa, que se puede consultar en su página web, ofrece una gran variedad de actividades con las que poder disfrutar de las series aprendiendo, disfrutando y conociendo a más fanáticos. Entre los participantes en el festival catalán se encuentran Alberto Rey, Jordi Costa, Antonio Baños, y Jordi Carrión entre otros.

Tres días después de que finalice este certamen, comenzará en la capital de la Costa del Sol un evento organizado por el Festival de Málaga y que pretende realizar una extensa muestra de más de una veintena de series de televisión. Del 4 al 8 de junio se proyectarán en el cine Albéniz producciones británicas y norteamericanas que van desde las míticas creaciones de los Monty Phyton con su Flying Circus hasta producciones estrenadas recientemente como True Detective, Crisis, Orange Is The New Black o la nueva temporada de 24. Además el certamen también contará con dos conciertos y un par de mesas redondas, el día 5 y el 7, en las que se analizará el fenómeno televisivo de las series y se abordará el fenómeno de la irrupción de los nuevos canales por cable y las plataformas on line.

El auge que vive el interés por las producciones televisivas y la predisposición de las cadenas por dar a conocer sus productos contribuyen a afianzar este tipo de seminarios en nuestro país, por suerte para los espectadores y amantes de la ficción audiovisual. A estos festivales se unirá en septiembre el FesTVal deVitoria, que este año alcanza su sexta edición, así como seguramente numerosos cursos de verano y convocatorias que nos permitirán a los más fanáticos continuar aprendiendo y apoyando las producciones televisvas y las nuevas creaciones destinadas a la web.