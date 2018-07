Estrellas que vuelven a la pequeña pantalla

Ahora que ya es casi habitual ver como un artista consagrado en el cine se atreva, con mayor o menor fortuna, a probar suerte en la televisión, parece que nos acercamos a una época en la que más que sorprentes apariciones nos encontraremos con sonados regresos. La temporada 2014/2015 ya está en marcha y son varias las caras conocidas que regresan a la televisión, el medio que los dio a conocer, los hizo famosos y los llevó a creer (a casi todos) que también podrían probar suerte en el cine. Aunque quizá no estuviesen en lo cierto.

Ya sea porque el rodaje de una serie es demasiado exigente, porque el cine sigue siendo el objetivo de muchos intérpretes, a pesar de que su calidad esté en entre dicho, o simplemente porque es más fácil soñar con una pantalla de cine que con un vulgar televisor, son muchos los actores y actrices que sueñan con hacerse un hueco en Hollywood y convertirse, con más o menos brillo, en una estrella. Sin embargo, la aventura no acaba siempre como el protagonista querría, y con suerte, es posible regresar a la pequeña pantalla, el medio que tantas alegrías les proporcionó a los fallidos aventureros. En la próxima temporada son varias las caras conocidas que regresarán a la televisión, con la única esperanza de volver a encontrar su lugar.

David Schwimmer. Vaya por delante que tiene que ser difícil levantarse para ir a trabajar cuando en tu último trabajo te pagaron lo suficiente como para dejar de tener inquietudes artísticas una buena temporada. Pero el actor que interpretaba a Ross en la mítica Friends, a pesar de que le hemos visto menos que a sus compañeros, en la última década ha pasado más tiempo tras las cámaras, o el escenario, que frente a ellas. Ahora parece ser que tiene ganas incluso de volver al género que le dio la fama, la sitcom, y será el protagonista de la serie de ABC Irreversible. Basada en la comedia israelí Bilti Hafich, Schwimmer interpretará a un escritor venido a menos que trata de encontrar el rumbo correcto para convertir su próxima creación en un éxito, mientras afronta su paternidad y da clases de escritura en la universidad.

Katherine Heigl. La guapa rubia que se dio a conocer a medio mundo gracias a su papel en Anatomía de Grey es el vivo ejemplo de cómo no saber gestionar tu ascenso termina provocando que te estrelles. La actriz que interpretaba a Izzy en el drama médico creado por Shonda Rhimes, dio el salto a las comedias románticas de Hollywood mientras aún participaba en la serie de ABC, pero creyendo que su lugar estaba en la pantalla grande. Sin embargo, la calidad de los proyectos en los que participaba o que le proponían nunca han sido obras maestras, y Heigl ha debido de asumir en los últimos tiempos que para hacer comedias de medio pelo, quizá era mejor regresar a la tele, a pesar de los puentes que ya había quemado a su paso. Lo intentará en la NBC, en un proyecto llamado State Of Affairs, que de momento únicamente será un piloto, centrado en una agente agregada de la CIA que asesora al Presidente sobre cuestiones relevancia internacional.

Katie Holmes. Quién nos iba a decir a nosotros a finales de los noventa que la actriz que interpretaba inocente e inteligente Joey Potter en Dawson’s Creek sería una década después de terminar su trabajo, más conocida por culpa de su vida personal, y la prensa rosa/amarilla, que por su trabajo en el cine o la televisión. A pesar de que durante todos estos años ha alternado tanto la pequeña como la gran pantalla, ninguno de sus trabajos ha sido especialmente destacado… Bueno, destacado positivamente, que de su particpación den la miniserie sobre los Kennedy se escribieron multitud de líneas. Con varias películas pendientes de estrenarse, la actriz y ex mujer de Tom Cruise regresaría en otoñoa la televisión gracias a la revisión que planea la cadena ABC del clásico Las Amistades Peligrosas, auqnue trasladado al Nueva York de nuestros días, con Holmes interpretando el papel de Michelle Pfeifer en el film de 1988.

Debra Messing. En realidad, la actriz que se dio a conocer gracias a su trabajo en la famosa comedia de finales de los noventa Will & Grace no dejó la pequeña pantalla ni se marchó a trabajar al cine, sino que simplemente ha ido encadenando trabajos de medio pelo que a buen seguro le habrán hecho recordar los buenos tiempos, cuando protagonizaba la conocida serie de la NBC. Hasta el año pasado Messing era uno de los nombre importantes del reparto de Smash, que nació prometiendo poner patas arriba el concepto del musical televisivo y estuvo arrastrándose por la pantalla innecesariamente, agonizando mientras los números musicales trataban de aportar algo de dignidad al producto. Tampoco tuvo suerte en 2008 con la serie de USA Network The Starter Wife, a pesar de estar basada en una miniserie que ella misma protagonizó un año antes. Así que ahora, y con el aval que la serie ha tenido en España, Debra Messing se dispone a dar vida a la Laura Lebrel española, ya que tras muchas especulaciones, la intérprete nacida en Brooklyn ha sido elegida para llevar a la pantalla el papel de María Pujalte.