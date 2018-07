Espionaje televisivo

Los espías llegaron a la televisión en los años sesenta, y desde entonces son muchas las producciones que se han centrado en la obtención encubierta de datos o información confidencial, ya sea como eje central de la serie o como trama secundaria. La posibilidad de que estos “descubridores de secretos” pertenezcan a organizaciones gubernamentales, independientes o a ambas, hace posible que las historias de espías casi siempre cuenten con buenas dosis de acción e intriga, unos ingredientes muy atractivos a la hora de construirlas.

A las series que ya comentamos en el espacio en el que todos los viernes hablamos de series en “La Brújula”, pueden añadirse un buen número de producciones, tanto británicas como estadounidenses. La última en llegar a esta lista ha sido la serie de FX The Americans. Creada por Jeo Weisberg, ex agente de la CIA, la serie se ocupa de narrar la vida de una pareja de espías rusos en Estados Unidos durante el mandato de Ronald Reagan. Person of Interest, Fringe, 24 o la ochentera MacGyver han sido otras de las producciones que de muy diferentes formas nos han acercado las vidas de los espías, hombres y mujeres que siempre están muy comprometidos con su causa, manejan modernos aparatos y tienen una escasa vida social.