¡Espectáculo en Qatar!

Comenzó el Mundial de MotoGP y este año no va a ser tan fácil como en años anteriores. De momento en la primera prueba no hemos conseguido ningún podio y la última vez que esto sucedió fue hace diez años en el Gran Premio de China. Del fin de semana destacamos la salida de Márquez en la primera curva y la victoria del gran Valentino Rossi, las caídas en Moto2 con la victoria por eliminación de Folger y la batalla entre más de 10 pilotos en Moto3, siendo el más listo de la clase Masbou. Cero en el casillero español, pero todo apunta a que en Austín la cosa será muy diferente. Esto promete amigos.

Sin duda el espectáculo ha estado a la altura de lo que esperábamos. Si alguien ha apostado por Valentino Rossi en MotoGP, Folger en Moto2 y Masbou en Moto3 sin duda se habrá llevado una buena suma de dinero ya que todo indicaba que los ganadores serían otros, aunque a decir verdad, a nadie le puede sorprender una victoria del nueve veces Campeón del Mundo y con esta suma ya 109 victorias a lo largo de su larga y bendita carrera profesional, pero la realidad es que todo apuntaba a una nueva victoria de Marc Márquez y que en Moto2 Sam Lowes, Zarco o Rabat se llevaran la vitoria. Aventurar quien va a ganar este año en Moto3 es realmente complicado ya que por momentos había 15 pilotos luchando en el grupo de cabeza y 9 de ellos pasaron por la línea de meta en el mismo segundo.

En MotoGP todo indica a que va a ser más igualado que la temporada pasada por varios motivos. El primero es que Ducati ha encontrado el camino para ser una moto competitiva y aunque pronto no dispondrá de los privilegios debido a los buenos resultados, seguro estarán arriba con mucha más facilidad. El segundo es que Rossi y Lorenzo están más fuertes y Yamaha ha mejorado al introducir el nuevo cambio. Y el tercero es que en Honda se les ha abierto un frente con la decisión de Dani Pedrosa de abandonar la competición mientras no solucione los problemas con su antebrazo derecho, decisión muy extraña dado que han tenido todo el invierno para tomar una decisión y sorprende hacerlo en la primera carrera del campeonato y que por lo visto ha sorprendido a Honda y los patrocinadores. Todo apunta a que Dani tiene una situación muy complicada y como este problema se alargue incluso podría llevarle a la retirada o por lo menos no volver a competir más con el equipo Repsol Honda.

De momento ha sido Rossi el ganador de la primera carrera y es increíble verle con esa motivación e interés por seguir ganando carreras e intentar ganar su décima corona mundial, aunque el piloto italiano sabe que lo tiene muy complicado debido a la calidad de su compañero de equipo Jorge Lorenzo y ante el genio que posiblemente le iguale en títulos que no es otro que Mar Márquez, pero de momento nadie le quita ser líder en la primera prueba del Mundial.

En Moto2 al batallón de las Kalex les ha salido un duro contrincante en manos de Sam Lowes y su Speed Up, que a lo largo de todo el fin de semana se mostró como el piloto más rápido, aunque una caída en carrera le impidió ganar. Lo mismo le pasó a Tito Rabat que al tocarse con Simone Corsi se fueron ambos al suelo. El camino estaba libre para Zarco, pero un fallo mecánico en la palanca de cambio a falta de tres vueltas casi le hace chocarse contra el muro de meta al comprobar lo que le estaba pasando y fue Folger el que se llevó la victoria. Destacar la meritoria cuarta plaza de Álex Rins que en su debut, pasó en el puesto 23 en la primera vuelta y a partir de ahí llevó a cabo una gran remontada y le faltó muy poco para pasar a Tomas Luthi y terminar en el podio.

Y en Moto3 una vez más hemos disfrutado de una carrera antológica, en mi criterio una de las mejores que he visto en muchos años y todo indica a que este año vamos a ver varias de estas, con más de 10 pilotos luchando por la victoria. Sin duda esta va a ser la categoría donde lo vamos a tener más difícil para optar por las victorias o el Campeonato ya que hay varios pilotos italianos y dos franceses que apuntan muy alto, aunque si me tengo que quedar con uno, destaco a Fabio Quartararo. El actual Campeón de España y con tan sólo 15 años tardó 3 vueltas en ser líder y un toque con Bagnaia le impidió luchar por la victoria final, pero apuesto a que no va a tardar mucho en conseguir una victoria, quizás en la siguiente cita en el espectacular circuito de las Américas en Austin.

Muchas son las conclusiones que podemos sacar del primer Gran Premio de la temporada:

- Rossi no se cansa de ganar, ni nosotros de verlo luchando por las victorias. Esto pinta muy bien ya que vamos a ver luchas magníficas.

- Márquez irá a por todas en Austin y eso puede animar y de qué manera la carrera.

- Increíble lo sucedido a Jorge Lorenzo con el casco. No lo había visto en mi vida una cosa así.

- Lo de Dani Pedrosa pinta muy mal y tengo muchas dudas de que esto acabe bien.

- Esperanzador comienzo para Ducati, aprobado para Suzuki y preocupante para Aprilia.

- En mi opinión, Melandri debería no competir en MotoGP. Si un piloto no quiere correr en esa categoría, cualquier otro lo haría mejor.

- En Moto2 y Moto3 vamos a ver grandes luchas, aunque lo de Moto3 en ocasiones roza la locura a ver a 10 pilotos en el mismo segundo. Estos chicos vienen muy fuerte.

En dos semanas volvemos con la segunda cita, en el espectacular trazado americano, otra vez en horario de tarde. No os lo perdáis.