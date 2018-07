Escritoras con humor

La última en verse seducida por el encanto de los folios en blanco ha sido Amy Poehler, protagonista de Parks & Recreation. La actriz y productora nacida en Newton, Massachusetts, tomará al asalto las estanterías de las librerías norteamericanas llegará a las tiendas en 2014, gracias al contrato que ha firmado con la compañía Harper Collins, que publicará la obra en su sello ItBooks. A pesar de que aún no tiene título, la editorial ya ha desvelado el contenido del libro, que contará con ilustraciones y será “un diario no lineal lleno de humor y honestidad, con historias reales, anécdotas ficticias y lecciones de vida”.

Hace cuatro meses era Random House la elegida por Lena Dunham para lanzarse al mundo literario, una subasta en la que la editorial neoyorquina se impuso, al parecer, por poner más de tres millones y medio de dólares sobre la mesa. Bajo el título Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You What She’s Learned, la última ganadora del Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia (y Mejor Comedia) publicará una colección de ensayos, que también contarán con ilustraciones y abarcará temas tan diversos como el amor, los viajes, el sexo, la inmortalidad o la amistad. A la vista de la repercusión de sendos premios, y de que cada vez se asienta más la creencia de que la joven creadora es “la voz de su generación” la apuesta de Random House puede no haber sido tan arriesgada.

Y si no que le pregunten a Little, Brown and Company, sello editorial de división norteamericana de Hachette, que adelantó entre cinco y seis millones de dólares a Tina Fey por Bossypants, que en seis meses vendió un millón de copias y ya ha duplicado esa cifra. El libro autobiográfico de la protagonista de 30 Rock llegó a las tiendas en 2011 y se mantuvo durante cinco semanas entre los libros más vendidos. En él, Fey recorre su vida con la ironía que le caracteriza, y lo mismo habla de su familia, su luna de miel, sus comienzos en Saturday Night Live y como era su trabajo en el mítico programa o la creación de 30 Rock.

Pero esta tradición no la inauguró la actriz de Pennsylvania, ya que en 2005 la editorial independiente Bloomsbury publicó My Horizontal Life: A Collection of One-Night Stands el primero de los cuatro libros que ya tiene en el mercado la actriz, productora y presentadora de talk shows en la televisión nortemericana Chelsea Handler. Y a ella le siguieron Susie Essman, Rachel Dratch, Mindy Kaling o Sarah Silverman, en una fiebre de humor femenino que los lectores parecen acoger con cariño. Como no hacerlo, con títulos como el de la última: The Bedwetter: Stories of Courage, Redemption and Pee (La Mojacamas: historias de coraje, redención y pis).