La última en plantearse la posibilidad de crear un spin off a partir de una de sus series de éxito es la ABC, que si bien aún tiene pendiente decidir si renovará por una tercera temporada Érase Una Vez, está planteándose crear una serie a partir de uno de los personajes de la producción. Y se trataría de una serie basada en el personaje del Sombrerero Loco, que ha debutado en la segunda temporada en la serie creada por Adam Horowitz y Edward Kitsis. A pesar de que todavía la cadena no ha confirmado nada, parece obvio que Sebastian Stan, el actor que encarna éste curioso personaje, no sería el encargado de interpretarlo en el posible spin off. Y es que el actor estadounidense de origen rumano tiene la agenda repleta de proyectos y si actualmente podemos verle en Broadway, actuando en el nuevo montaje de la popular obra Picnic, muy pronto estrenará dos películas, Over the Wall y Captain American: The Winter Soldier. Parece probable entonces que la cadena deberá escoger un nuevo actor para interpretar el personaje creado por Lewis Carroll en 1865, al que veríamos en los próximos capítulos de la serie.

Pero puede que éste sólo sea un rumor más, y la ABC anuncie dentro de unos meses que cancela el proyecto, algo que varias cadenas han tenido que hacer en los últimos tiempos. Por un lado Showtime, descartó en enero que se vaya a llevar a cabo la serie centrada en Faith, el personaje que Maggie Grace interpreta en la última temporada de Californication. Por otro la NBC desechó en octubre la posibilidad de desarrollar una producción centrada en el personaje que Rainn Wilson interpreta en The Office, Dwight Schrute. A pesar de que la cadena llegó a rodar el piloto de The Farm, y tenía entre sus planes testar las posibilidades de éxito de la serie emitiendo el episodio, esto último finalmente no llegó a suceder y el proyecto fue descartado.

Sin embargo, en la historia de la televisión ha habido otros spin offs que, con más o menos éxito, han llegado a la pequeña pantalla. En 1989 la ABC estrenaba Cosas De Casa, la serie que dio a conocer uno de los personajes más míticos de la televisión, Steve Urkel, nacida a partir de otro de sus éxitos de los ochenta, Primos Lejanos. En los noventa la fiebre vivió su punto álgido con los spin offs de Sensación de Vivir, que buscó un público algo más adulto con Melrose Place, Cheers que aprovechó su éxito creando una de las mejores comedias de la historia, Frasier, Hércules con su versión femenina Xena, La Princesa Guerrera y Buffy Cazavampiros con su masculina, Angel. Más cerca en el tiempo encnontramos el spin off de Friends centrado en Joey, el de Anatomía de Grey con Sin Cita Previa y The Cleveland Show, la serie creada a partir de uno de los personajes de Padre de Familia.