Los Emmy que intentaron sorprender y aburrieron

La sexagésimo quinta gala de los Emmy no pasará a la historia de la televisión por su ritmo, ni tampoco por su gracia, seamos realistas. Pero fue una noche con sorpresas, intérpretes agradecidos y sorprendidos, algunos que no pudieron estar y otros que no encontraban las palabras con las que dar las gracias.

Eso es lo que le debió de suceder a Merritt Wever, secundaria de Nurse Jackie, la primera premiada de la noche, y que se despidió del escenario con un discreto “me tengo que ir, adiós”. Hasta entonces la sorpresa estuvo en el comienzo, sin número musical y con Harris rodeado de televisores primero y expresentadores de la gala después. La noche continuó con la categoría de comedia en la que se produjeron pocas sorpresas y Veep, 30Rock, Modern Family, The Big Bang Theory se repartieron los premios en el siguiente orden: actriz pincipal y actor secundario para la primera, guión para la segunda, dirección para la serie de ABC y, para variar, Mejor Actor para la última. Tras otorgar el galardón a la Mejor Actriz de Miniserie a la ausente Laura Linney por su trabajo en The Big C, y dejando con un palmo de narices por los que apostaban por Jessica Lange, llegó el premio del Mejor Guión de Drama, para el magnífico episodio de Homeland Q&A escrito por el difunto Henry Brommell. El siguiente galardón correspondió a la Mejor Actriz Secundaria en Drama, que fue a parar a manos de Anna Gunn, probablemente una de las mejor vestidas de la gala, por su trabajo en Breaking Bad.

El reparto de sobresaltos continuó cuando llegaron los galardones a las mejores actucaciones masculinas con Cannavale por Boardwalk Empire y Jeff Daniels por The Newsroom que inexplicablemente se impuso, entre otros, a Bryan Cranston por Breaking Bad y Kevin Spacey por House Of Cards. Eso sí es una sorpresa. Con Claire Danes premiada por segundo año consecutivo por su papel en Homeland, el asombro continuó con el premio a la Mejor Dirección otorgado a otro ausente, David Fincher, responsable de la dirección de House Of Cards. Tras los galardones interpretativos en la categoría de miniserie o película para la televisión, en la que destacó como era de esperar Behind the Candelabra, llegaron los premios gordos que, a pesar del desconcierto reinante, se llevaron los grandes favoritos, Modern Family y Breaking Bad, la serie de la que todo el mundo hablaba antes de la gala.

Particularmente, me parece injusto el silencio con el que 30Rock ha dicho definitivamente adiós a la televisón, a pesar de su premio al Mejor Guión de Comedia, y la indiferencia con la que la Academia de la Televisón trata al mejor cómico que hay ahora mismo en Estados Unidos, Louis C.K. En el apartado de drama también tengo unas cuantas quejas, pero dejémoslas para el año que viene, ya que al igual que el trabajo de algunos, no caducan. ¿Verdad que sí, Parsons?

Mejor Drama: Breaking Bad

Mejor Actriz Drama: Claire Danes por Homeland

Mejor Actor Drama: Jeff Daniels por The Newsroom

Mejor Actriz Secundaria Drama: Anna Gunn por Breaking Bad

Mejor Actor Secundario Drama: Bobby Cannavale por Boardwalk Empire.

Mejor Guión Drama: Henry Brommel Homeland por Q&A

Mejor Dirección Drama: David Fincher por House Of Cards

Mejor Comedia: Modern Family

Mejor Guión Comedia: Tina Fey y Tracey Wigfield por 30Rock

Mejor Dirección Comedia: Gail Mancuso por Modern Family

Mejor Actriz Comedia: Julia Louis Dreyfuss por Veep

Mejor Actor Comedia: Jim Parsons, por The Big Bang Theory

Mejor Actriz Secundaria Comedia: Merritt Wever por Nurse Jackie

Mejor Actor Secundario Comedia: Tony Hale por Veep

Mejor Miniserie o Película para la Tv: Behind the Candelabra

Mejor Guión Miniserie o Película para la Tv: Abi Morgan por The Hour

Mejor Dirección Miniserie o Película para la Tv: Steven Soderberg por Behind the Candelabra

Mejor Actriz Miniserie o Película para la Tv: Laura Linney por The Big C

Mejor Actor Miniserie o Película para la Tv: Michael Douglas por Behind the Candelabra

Mejor Actriz Secundaria Miniserie o Película para la Tv: Ellen Burstyn, Political Animals

Mejor Actor Secundario Miniserie o Película para la Tv: James Cronwell AHS